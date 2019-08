OM eist vier jaar cel en tbs tegen voormalige loverboy Armin A.

De voormalige loverboy Armin A. moet, als het aan justitie ligt, opnieuw de cel in. De 25-jarige Limburger heeft volgens het OM zijn ex-vriendin ontvoerd en ernstig mishandeld. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan autodiefstallen, inbraken en drugshandel. Justitie eiste donderdag vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van persbureau ANP.

A. zou zijn ex-vriendin, met wie hij een half jaar een relatie had, geregeld hebben geslagen. In januari 2018 bracht hij haar naar een bos, waar hij haar samen met een aantal vrienden mishandelde. A. heeft dit bekend, hij wilde zijn ex naar eigen zeggen „een lesje leren” omdat ze de politie had gebeld vanwege een ruzie.

Wie de vrienden zijn, wil A. niet zeggen. Volgens hem wilden zij de jonge vrouw „wegbrengen naar een kelder” maar besloot hij haar in de auto te zetten en naar huis te brengen. Hiermee heeft hij haar naar eigen zeggen beschermd.

Valkenburgse zedenzaak

A. is een bekende van justitie. Hij werd in 2015 tot twee jaar celstraf veroordeeld omdat hij een 16-jarig meisje had laten werken als prostituee in een hotel in Valkenburg. Het meisje zou onder dwang van A. seks hebben gehad met tientallen klanten. De zaak kwam bekend te staan als de Valkenburgse zedenzaak.

Volgens justitie is tbs met dwangverpleging nodig omdat er een patroon lijkt te zijn bij A., waarbij hij relaties aangaat met kwetsbare meisjes. Volgens het OM zou hij bovendien weinig berouw tonen en niet inzien dat hij behandeld moet worden. Hierdoor zou de kans op herhaling groot zijn. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.