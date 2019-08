NS breidt in- en uitstaphulp uit naar alle NS-stations

Binnen vijf jaar wil de NS op bijna alle stations waar NS-treinen rijden reizigers met een beperking hulp bieden bij het in- en uitstappen. Dat meldt de NS donderdag op zijn website. Op dit moment biedt de vervoerder op ongeveer de helft van de NS-stations zogeheten reisassistentie aan.

Hulp bij het instappen kan nodig zijn voor mensen met een rolstoel, voor wie dan een loopbrug wordt uitgeklapt. Dit kan uiterlijk in 2025 op 245 van de 247 stations waar NS-treinen stoppen. Op de overige twee stations, Bovenkarspel-Grootebroek en Hoogkarspel, beide in Noord-Holland, is een brug niet nodig, zegt de NS woordvoerder. Voor mensen met een visuele of auditieve beperking kan uiteindelijk op alle NS-stations reisassistentie worden aangevraagd. Zij worden dan naar de trein begeleid.

Er zijn in Nederland in totaal ruim vierhonderd stations, allemaal eigendom van NS en spoorbeheerder ProRail. Op de stations waar alleen treinen van andere vervoerders rijden, biedt de NS geen reisassistentie. Een rolstoelburg is bij alle treinen van Arriva en Connexxion niet nodig, omdat de vloer van de trein op hetzelfde niveau is als het perron.

Reizigers die vanwege een handicap begeleiding nodig hebben op het station kunnen dit uiterlijk een uur van tevoren aanvragen via de NS-app of website. Volgens de NS-woordvoerder kunnen reizigers met een beperking bij reisassistentie ook rekenen op hulp bij toegang tot het station zelf, aangezien ook nog niet alle stations drempelvrij zijn.