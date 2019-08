‘Niet alles in Europa is beter’

Nog voor Den Haag was ontwaakt zat de Vietnamese Thi Thanh Hien Nguyen (33) op de fiets. Een dag eerder reed ze voor het ochtendgloren over de Amsterdamse grachten. In Ho Chi Minhstad heeft ze drie fietsen; een mountainbike, een stadsfiets en een ouderwetse racefiets. De laatste kocht ze tijdens haar laatste reis naar Myanmar, „ik kon hem niet laten staan.” Enthousiast laat ze op haar telefoon een foto zien van een merkloos gifgroen frame.

Met haar spijkerbroek en Bretons gestreepte trui zou je niet zeggen dat het kwik ruim boven de 25 graden uitkomt, maar ze vindt het frisjes. „Dit is koud voor wat ik gewend ben in Vietnam.” Ze lacht. „Het is perfect weer om te fietsen. In Vietnam is het warmer en vooral vochtiger. En tóch pak ik ook daar elke dag de fiets, ik vind het veel te leuk. Het is sneller dan lopen, langzamer dan de auto. Daardoor kijk je meer om je heen, zie je meer van de wereld.”

Scholen in Europa doen over het algemeen minder aan gemeenschapsvorming

Hien Nguyen zet in opdracht van een investeerder Engelstalige basisscholen op in Ho Chi Minhstad. „Eerst was ik lerares Engels, tot ik in contact kwam met een organisatie die het onderwijs in Vietnam wil verbeteren. De eerste school opzetten was een enorme uitdaging, het kostte me een jaar. Ik had geen idee waar ik moest beginnen.”

Inmiddels heeft ze twee scholen opgericht, na haar reis door Europa wacht een derde. Als klein meisje wilde ze al graag wat betekenen voor de toekomst van haar land, „wie droomt daar nou niet van?” „Het wordt in Vietnam steeds gewoner om na de basisschool naar de middelbare school te gaan en dan te studeren aan een universiteit. Mijn scholen staan aan het begin van die ontwikkeling.”

In Europa viert ze niet alleen maar vakantie, ze bezoekt ook basisscholen in Genève en Parijs. „Scholen in Europa doen over het algemeen minder aan gemeenschapsvorming. In Vietnam nemen we bijvoorbeeld meer tijd om het schooljaar af te sluiten en te openen met een ceremonie. Dat maakt naar school gaan leuker, denk ik. Niet alles in Europa is beter.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2019