Mexicaanse krant stopt tijdelijk met printeditie na aanslag

Een krant in het noorden van Mexico heeft woensdag bekendgemaakt tijdelijk te stoppen met haar printeditie na een aanslag op de redactie. Het kantoor van El Monitor de Parral in de stad Chihuahua werd woensdagochtend bekogeld met molotov-cocktails. Het gebouw vloog in brand, maar niemand raakte gewond bij de aanslag.

Later op de dag publiceerde de krant een hoofdredactioneel commentaar met de mededeling tijdelijk te stoppen met de printeditie. De digitale editie gaat wel verder, maar daarin wordt tijdelijk niet meer over misdaad of nieuws met „een politieke inslag” geschreven.

„We zullen geen nieuws over misdaad publiceren - hoe belangrijk het ook is”, aldus de krant. „We schorten onze papieren editie tijdelijk op in de hoop betere voorwaarden te vinden voor journalistiek werk.” Hoewel de persvrijheid in Mexico zwaar onder druk staat, is het zeer ongebruikelijk dat een krant openlijk een dergelijk besluit neemt.

Wel komt het vaker voor dat kranten bepaalde misdaadonderwerpen mijden om geen bendes boven op zich te krijgen. De provincie Chihuahua wordt geteisterd door drugsgeweld en rivaliserende kartels die strijden om de macht.

Vermoorde journalist

Naast de aanslag op de krant werd afgelopen woensdag ook het lichaam van een vermoorde journalist gevonden in een achterbak van een auto in het zuiden van het land. Rogelio Barragan (49) werkte voor de krant Guerrero al Instante en versloeg onder meer de georganiseerde misdaad.

Barragan is de achtste journalist die dit jaar in Mexico is vermoord. Daarmee is het land volgens Reporters Without Borders het dodelijkste land ter wereld voor journalisten. Het land staat op plek 144 van de 180 landen op de persvrijheidsindex van Reporters Without Borders.