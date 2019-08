Met Hanna Bervoets naar boeiende vraagstukken

Hanna Bervoets, deze zondag de ster van tv-programma Zomergasten, is een schrijver die niet alleen gelezen zou moeten worden door veellezers of literatuurliefhebbers. Haar boeken voeren je mee naar boeiende vraagstukken, omdat ze de verhalen onderzoeken die wij over onszelf vertellen.

Bijvoorbeeld over hoe we verliefdheid zien (in Efter), waar de grens van menselijkheid ligt (in Alles wat er was), wat er nodig is voor genegenheid (in Fuzzie). Of wat er gebeurt wanneer je ziek bent en niet meer zult genezen – daarover gaat haar laatste roman, Welkom in het Rijk der Zieken, die dit voorjaar verschenen is.

Haar romans zijn als proefopstellingen, waar haar personages als laboratoriumratjes in rondlopen. De schrijver verandert de omstandigheden en noteert wat er dan met haar personages gebeurt: als we de werkelijkheid nou een klein beetje vervormen, wat zou dat dan betekenen voor de mens?

„Ik lees graag wetenschapsbijlagen en dan ontstaan er bij mij meteen beelden, verhalen en vragen”, zei Bervoets (1984) een paar jaar geleden in een interview met NRC. „Ik wil nuanceren of analyseren, een onderwerp van verschillende kanten bekijken.”

Bervoets’ boeken belichten maatschappelijke normen en testen uit wat die voor mensen betekenen. Vooral in dat laatste wordt ze een steeds betere schrijver: waar eerder het conceptuele idee nog wel eens kon overheersen, krijgt in haar laatste werk de ontwikkeling van haar personages steeds meer overtuigende aandacht. Oftewel: ze worden steeds minder als ratjes, steeds meer als echte mensen. Daardoor gaan de vragen die hun lotgevallen oproepen steeds sterker leven.

Hanna Bervoets wordt met elk boek beter, dus wie het beste wil lezen, begint achteraan, bij haar meest recente roman, Welkom in het Rijk der Zieken, over een man met een traag verslechterende, chronische ziekte. Maar een uitstekende kennismaking met wat Bervoets kan biedt ook Alles wat er was, een beklemmend verhaal over een groep mensen die in een school opgesloten zit, terwijl de wereld buiten schijnbaar vergaat. Ivanov is haar meest wetenschappelijk geïnspireerde roman, over de implicaties van kruisingen van apen en mensen.

