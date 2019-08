Man bekent neersteken willekeurige vrouwen Egmond en Castricum

De 23-jarige man die in april werd opgepakt op verdenking van het aanrijden en neersteken van drie hardlopende vrouwen en een fietsend meisje in Noord-Holland, heeft na zijn aanhouding direct schuld bekend. Dat openbaarde het OM donderdag tijdens een pro-formazitting in Alkmaar, aldus persbureau ANP. René V. stak de vrouwen naar eigen zeggen niet om ze te vermoorden, maar omdat hij er „opgewonden” van werd.

Naast de steekpartijen wordt V. ook verdacht van het aanrijden van een vijfde vrouw en daarna doorrijden in november. Ook hebben zich bij de zaak vrouwen gevoegd die de man uit Julianadorp in de gemeente Den Helder beschuldigen van bedreiging en stalking. In totaal gaat het om elf slachtoffers. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 17 oktober.

De drie hardlopende vrouwen werden afgelopen najaar en winter in Egmond en Castricum aangereden en daarna neergestoken. Ze werden in hun arm of borst geraakt, één vrouw kreeg daardoor een klaplong. Het vijftienjarige meisje werd in Barsingerhorn vanuit de auto in haar arm gestoken terwijl ze op de fiets zat. Omdat niet bekend was wie er achter de daden zat, leidde het tot een gevoel van onveiligheid in de regio adviseerden vier gemeenten vrouwen niet meer alleen te gaan hardlopen.

‘Schrik aanjagen’

V. zei in de zitting dat het niet zijn bedoeling was de vrouwen „te doden of verwonden”. Hij wilde ze „schrik aanjagen” en zei dat hij er een „kick” van kreeg. De man heeft spijt betuigd tijdens de zitting. In het kader van de bedreigings- en stalkingszaak was hij al onder behandeling bij een psycholoog. In de gesprekken met deze behandelaar heeft V. de aanvallen op de vrouwen niet genoemd.

De zwaarste misdrijven die justitie V. verwacht ten laste te leggen, zijn poging tot doodslag en poging tot moord, waar maximaal tien en twintig jaar cel voor staat. Maar omdat het donderdag slechts een inleidende rechtszitting was, kan de aanklacht nog veranderen.