KNVB hoopt op minder fouten van de VAR

Ajax-PSV, 52ste minuut, om de Johan Cruijff Schaal. Tussen de snel genomen vrije trap en het doelpunt van Daley Blind zitten negentien seconden. Bijna drie minuten later keurt scheidsrechter Dennis Higler het doelpunt pas goed.

Er gebeurde nogal wat in die korte tijd. Twee keer mogelijk buitenspel, even vaak vermeend hands, een overtreding van Dusan Tadic, en lag de bal wel stil toen de vrije trap werd genomen? ‘Doelpunt check / Overtreding aanvaller’, verschijnt op de videoschermen. Het publiek weet wat er aan de hand is: de videoscheidsrechter (VAR) is ervan overtuigd dat de overtreding zwaar genoeg is om de goal af te keuren. Higler bekijkt de beelden en besluit van niet.

De supporters op de tribune wisten in elk geval waar ze zo lang op moesten wachten. Het is een van de veranderingen in het tweede seizoen eredivisie met VAR. Althans, in stadions waar een videoscherm hangt. In een ideaal scenario licht de scheidsrechter zijn keuze later dit seizoen ook mondeling toe, over de speakers. „We zijn aan het kijken of het technisch mogelijk is”, zegt Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas bij de KNVB. „En of de scheidsrechter dat kan.” Ga er maar aan staan. Buiten adem en vol adrenaline, middenin de wedstrijd, een hels fluitconcert vanaf de tribunes.

Een op de drie wedstrijden

Vorig seizoen beoordeelde de videoscheidsrechter 4.000 situaties, en werd er 106 keer ingegrepen – in een op de drie wedstrijden. Gemiddeld twee keer per speelronde werd de scheidsrechter naar het scherm geroepen. Genoeg materiaal dus voor de KNVB om het eerste seizoen met VAR te kunnen evalueren.

Het voetbal is eerlijker geworden volgens Van Egmond, en toch zal de discussie blijven. Niet alle situaties worden door iedereen hetzelfde geïnterpreteerd en óók met VAR worden er fouten gemaakt. „Het is wel bijzonder dat er ook weerstand was tegen juiste beslissingen.” Waar liggen de verbeterpunten?

Bij strafschopsituaties, om te beginnen. Tien strafschoppen werden vorig seizoen onterecht niet toegekend. „Het is heel lastig om iedereen op één lijn te krijgen.” Aan de andere kant: zonder VAR zou de scheidsrechter 23 strafschoppen hebben gemist. Hetzelfde geldt voor rode kaarten. Op het wel of niet goedkeuren van een doelpunt, daarentegen, is volgens Van Egmond weinig aan te merken. „Daar zit weinig rek in.”

Toch kón de VAR in sommige gevallen niet ingrijpen, omdat soms zelfs na het terugkijken van de beelden onduidelijk is of een speler buitenspel staat. De KNVB beschikt niet over software die de UEFA wel gebruikt, waarmee buitenspel tot op de millimeter kan worden berekend. Daardoor werd in de halve finale van de Nations League tussen Engeland en Nederland vlak voor tijd een doelpunt van Jesse Lingard afgekeurd, omdat de Engelsman een centimeter buitenspel stond. „Dat doelpunt zou in de eredivisie zijn goedgekeurd.”

Van Egmond hoopt dat er vanaf het seizoen 2020-2021 budget beschikbaar is om deze software ook in de eredivisie te gebruiken. Hiervoor is „een paar ton per jaar” nodig.

Wat wel verandert is de duur van een wedstrijd. Door de VAR ligt het spel langer stil, maar te vaak werd onvoldoende tijd bijgetrokken. „Dan maar acht minuten blessuretijd.”