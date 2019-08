‘Ik denk liever goed na dan dat ik mensen ga vermoorden’

Zes keer lieten honderd duo’s zich het afgelopen weekeinde tijdens het WK Fortnite in New York droppen op een digitaal eiland. Wie het langst bleef leven in deze virtuele doodstrijd kreeg het grootste deel van de pot van 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) van uitgever Epic Games.

In die zes rondes schopten de Nederlander Dave ‘Rojo’ Jong (21) en zijn Britse partner Jaden ‘Wolfiez’ Ashman (15), van het Canadese team Lazarus Esports, het vier keer tot de laatste tien overlevenden.

Dat was goed voor een verrassende tweede plek op het eerste WK rond Fortnite, met 250 miljoen spelers wereldwijd de populairste videogame van het moment. Plus een prijzengeld van 2,25 miljoen dollar – en veel aandacht van Nederlandse media.

Zes dagen na die prestatie is Jong er nuchter over, al kan hij nauwelijks meer bijhouden wie hem wil spreken. Bijslapen blijkt zo lastig: twaalf uur nadat hij vanuit New York weer in Nederland landde, zat hij aan tafel bij Eva Jinek. Her en der vertelde hij dat hij van het prijzengeld in elk geval geen huis gaat kopen want hij woont nog lekker bij zijn moeder.

Hoe vaak is je inmiddels de vraag gesteld wat je moeder ervan vindt?

„Het valt nog wel mee. Op een gegeven moment denk je wel: dit heb ik al meerdere keren verteld. Ik word wel serieus genomen door de media, maar dat komt vooral omdat ik veel geld heb gewonnen.”

Je klinkt erg nuchter.

„Ik had wel verwacht dat we zouden belanden in de top-10, waar je veel geld kan verdienen. We hadden een goede strategie, hebben ons goed voorbereid; als niemand op dezelfde plek als wij zou landen wisten we vrij zeker dat we ver zouden komen.”

Wat was die strategie?

„Normaal gesproken weet je niet waar [op het eiland] mensen van plan zijn om te landen. Er waren ook geen oefenpotjes. En als er miljoenen in het geding zijn, doen mensen sowieso gekke dingen. We hebben een coach in de arm genomen die bestudeerde waar spelers waarschijnlijk zouden landen; dat hebben we gebruikt om onze eigen startpositie te bepalen.

„Bovendien zitten er een soort ‘hamsterballen’ in het spel, daar maakten we ook gebruik van. Die maken het spel eigenlijk te gemakkelijk – als je in zo’n bal zit, kan niemand op je schieten. Als iemand zestig kogels heeft, dan gaat hij geen vijf tot tien kogels verspillen aan een hamsterbal. Spelers in zo’n bal hebben gewoon een vrijgeleide naar de eindfase van het spel. Gelukkig zijn die ballen er nu uit, maar ja, als ik er een miljoen mee kan verdienen, zou ik dom zijn om ze niet te gebruiken.

„Het waren maar zes potjes, dat is niet heel veel in Fortnite. Het hadden eigenlijk meer dan tien potjes moeten zijn, dan kan je beter zien wie nu heel goed is en wie niet.”

Is Fortnite, zoals sommige experts vinden, te willekeurig voor e-sports, voor een ‘echte’ competitie?

„Er zitten veel dingen in het spel waar ik het niet mee eens ben, wat het soms teveel een kwestie van geluk maakt. Maar Epic Games gebruikt de e-sports ook meer voor promotie van het spel, dan dat ze echt willen uitvinden wie de beste speler is. Ze gooien gewoon geld tegen de muur aan en kijken wat blijft plakken. Dat zorgt niet voor veel verbeteringen aan de e-sportskant.”

Wat gaat dan niet goed?

„Er was laatst een toernooi waarbij de servers het aantal spelers niet aankonden. In plaats van te zorgen dat mensen toch konden vechten, riepen ze gewoon: in de zesde minuut klinkt een toeter en krijgt de speler met de meeste kills 25.000 dollar.”

Je bent vrij oud voor een Fortnite-speler. Heeft dat effect op het spel?

„Niet echt. Ik speel altijd al meer strategisch; ik denk liever goed na dan dat ik me richt op het vermoorden van mensen. 21 is ook niet zo oud, het is meer dat Fortnite één van de weinige games is waar iemand van 13 al kan meedoen met een miljoenentoernooi. Mijn Duos-partner is 15. Soms is dat vreemd, ik ben zes jaar ouder. Dan maakt hij grapjes waarvan ik denk: ‘Dat heb ik wel gehad’. Maar hij is heel sociaal, we kunnen goed praten.”

Is Fortnite de eerste game die je op competitief niveau speelt?

„Ik speelde vroeger wel Call of Duty. Ook al het liefst strategisch. Ik was niet heel goed, speelde maar één specifieke spelmodus. Daar heb ik een paar duizend dollar mee verdiend.”