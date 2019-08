Hof: Sea-Watch krijgt tot 2020 voor aanpassen schip

De Duitse hulporganisatie Sea Watch, die onder Nederlandse vlag bootmigranten oppikt op de Middellandse Zee, krijgt tot 2020 de tijd om te voldoen aan de strengere eisen die de Nederlandse regering heeft opgesteld voor „schepen van organisaties met ideële doelstellingen”. Dat heeft het gerechtshof van Den Haag donderdagochtend bepaald. Het hof deed uitspraak in een zaak die de organisatie had aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze uitspraak stelt het hof Sea Watch grotendeels in het gelijk.

De Sea-Watch 3 stond in Nederland geregistreerd als pleziervaartuig. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) besloot in september dat voor dergelijke schepen van ngo’s verscherpte veiligheidseisen gelden. Dit voorjaar bepaalde zij dat de verscherpte eisen onmiddellijk van kracht moesten worden, ook al omdat Sea Watch „stelselmatig drenkelingen aan boord” neemt. Het reddingsschip kon daarna niet uitvaren, omdat veranderingen aan het schip nodig zouden zijn om te voldoen aan die nieuwe eisen. Daarop spande de Duitse ngo in april een kort geding aan tegen het ministerie. De rechtbank gaf het ministerie tot 15 augustus de tijd om de maatregel te verhelderen. De regels werden tijdelijk opgeschort voor de Sea-Watch 3.

Lees meer over de strengere veiligheidseisen, waardoor Sea-Watch 3 tijdelijk aan de ketting lag

Migranten langer aan boord

Het hoger beroep van donderdag betrof de eis van Sea-Watch om een overgangstermijn te krijgen na die deadline. Het hof heeft daarmee ingestemd: de termijn loopt nu tot en met 31 december. Sea-Watch wilde zeker nog één jaar de tijd om het schip aan te passen. Het hof ging donderdag niet mee met het argument van de staat, die stelde dat tussen januari en april van dit jaar, toen werd overlegd over de maatregelen, de situatie op de Middellandse Zee veranderde en onmiddellijke ingang van de maatregelen nodig was. Volgens de rechters was echter al vanaf begin dit jaar bekend dat de reddingsschepen meer moeite hadden voor geredde migranten een veilige Europese havens te vinden. De Italiaanse regering wilde in principe de Italiaanse havens sluiten voor buitenlandse hulporganisaties.

Infrastructuur en Waterstaat stelt aan de reddingsschepen verscherpte eisen op het gebied van het materieel, arbeidsrechtelijke regelingen en de bemanning. De strengere eisen lijken op de regels die ook voor passagiersschepen gelden, omdat de migranten nu ook langer dan voorheen aan boord van de reddingsschepen blijven.

Andere ngo’s pikken ook migranten op

Inmiddels heeft een verwante Duitse hulporganisatie, Sea-Eye, laten weten dat ze met haar schip Alan Kurdi woensdagochtend veertig bootmigranten heeft opgepikt van een overvolle rubberboot op 29 zeemijl uit de Libische kust. Het schip zet nu koers naar het Italiaanse eilandje Lampedusa, dat wordt beschouwd als de dichtstbijzijnde veilige haven. Volgens een verklaring van Sea-Eye was voor de coördinatie van de reddingsactie contact opgenomen met de reddingscentra in Rome, Tunis en Tripoli, maar kwam daar geen antwoord. Toen is contact opgenomen met de reddingscentrale in het Duitse Bremen, die besloot dat de migranten van de instabiele rubberboot moesten worden gehaald. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een reddingsactie met bootmigranten worden gecoördineerd door een land dat niet aan de Middellandse Zee ligt.

Woensdag heeft een schip van de Italiaanse kustwacht, de Gregoretti, in de Siciliaanse havenstad Pozzallo 115 migranten aan land gebracht nadat garanties waren gegeven over hun opvang. Een vijftigtal migranten gaat naar een opvangcentrum bij Rome dat wordt gerund door de Italiaanse katholieke kerk. Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Portugal hebben zich bereid verklaard samen de rest van de migranten op te nemen.