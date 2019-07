Amsterdam Centraal, perron 1. Onder de glazen overkapping staat een groepje handhavers te roken. „Zonder rookzones wordt het een Wilde Westen hier”, zegt er één. „Dan liggen de peuken straks overal.” Zelf had ik een andere zorg toen ik hoorde dat ProRail over twee jaar alle stations rookvrij wil hebben. Dat betekent het einde van de perronpeuk, dacht ik. Toen ik zelf nog rookte hoopte ik altijd op tien minuten wachttijd: dan kon ik een colaatje kopen, sigaret opsteken, met mijn ogen de rails volgen. De tijd leek dan stil te staan en tikte tegelijk zichtbaar weg.

Ik fiets naar het station om met mijn voormalige rookbroeders te mijmeren over de perronpeuk. Dat blijkt moeilijker dan verwacht. „Not a special feeling”, zo vat Uluc Ali Rees (38) uit Hannover de stationsigaret samen. Hij rookt elke vijftien minuten een rode Marlboro. Roken op het perron is dus handig, maar bijzonder? Nee.

„Ik ben geen roker”, verklaart Ebu Bekir Tamer (25), die naast de kiosk op perron 2a eveneens geniet van een Marlboro rood. „Dat ben je pas als je acht sigaretten per dag rookt, las ik ergens.”

Machinist Peter van de Ven (59) is wél een roker, al veertig jaar zware shag van de Aldi, maar hij ziet geen verschil tussen peuken die hij thuis rookt of die op het perron. „Elke sigaret is hetzelfde.”

Ook Wilma Willersen (52) bewaart geen herinnering aan specifieke stationsigaretten. Ze komt van haar werk in de catering en rookt haar dagelijkse JPS rood op spoor 7a. „Meestal als je stress hebt is het lekker. Maar het is ook vies. Maar ook lekker. Haha!”

Dan begint het ongelooflijk te plenzen. De regen gutst aan alle kanten tussen de overkapping door, de rookzuil staat snel in een plas. Mevrouw Wulff, bijna 80, duikt weg achter een paal. Tegen de wind in probeert ze een Ruba White op te steken. Of de perronpeuk anders is dan de thuissigaret? „Thuis rook ik ook Ruba White, maar dan shag.”

Maar dan tref ik Gaby (39), die bij de rookzuil op perron 4a haar twee herdershonden in het gareel houdt terwijl ze een halfzware Van Nelle rolt. Zij herinnert zich haar lekkerste perronpeuk nog wél: „Station Lelystad.” Waarom daar? Oh, dat weet ze niet meer. „Als je alles gaat onthouden…”

De sentimentelen zijn vandaag thuisgebleven, zoveel is duidelijk. Zoals Pall Mall-roker Jan van der Pol (60) het verwoordt: „Ik moet nu al een pokke-eind lopen naar de rookzuil, straks moet ik helemaal het station uit. Maar ik heb het ervoor over. Je rookt of je rookt niet.”

Floor Rusman (@floorrusman) vervangt op deze plek tijdelijk Lotfi El Hamidi.