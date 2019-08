Heel Canada vraagt zich af: waar zijn voortvluchtige Kam en Bryer?

Drie weken geleden vertrokken Bryer Schmegelsky en Kam McLeod, onafscheidelijke vrienden sinds hun kindertijd, uit hun woonplaats Port Alberni aan de Canadese westkust. In een pick-uptruck met een slaapaanhanger gingen de jongemannen van 18 en 19 op weg naar het noordwestelijke Yukongebied, aan de grens met Alaska. Daar hoopten ze werk te vinden, zeiden ze tegen familieleden.

Het pakte anders uit. Bij een wilde tocht van zo’n zesduizend kilometer door de afgelegen noordelijke delen van vier Canadese provincies lieten Schmegelsky en McLeod een raadselachtig spoor van vernieling achter. Ze zijn beschuldigd van moord op een 64-jarige Canadese man, Leonard Dyck, en worden verdacht van moord op een jong reizend stel, de 24-jarige Amerikaanse Chynna Deese en de 23-jarige Australiër Lucas Fowler. Maar ze zijn tot op heden onvindbaar in het uitgestrekte Canadese noorden.

De politie heeft een intensieve speurtocht ingesteld naar de twee verdachten in het beboste noorden van de prairieprovincie Manitoba, waar ze begin vorige week voor het laatst zijn gezien. Tientallen agenten zijn betrokken bij de zoektocht, waarbij ook honden, helikopters, drones, boten en een militair vliegtuig zijn ingezet. De bevolking is gevraagd uit te kijken naar de jonge voortvluchtigen – maar hen niet te benaderen, want ze worden beschouwd als gevaarlijk.

Media volgen de nationale klopjacht op de voet, en hebben informatie opgedoken over de achtergrond van de twee verdachten, die inmiddels landelijk berucht zijn. De twee zijn al jarenlang actief in online-gaming, en via sociale media zijn foto’s naar boven gekomen van Schmegelsky met neonazisymbolen, waaronder een armband met een hakenkruis. De nieuwszender van omroep CBC toont bijna onophoudelijk een montage over de zoekactie in een hoek van het tv-scherm. Heel Canada vraagt zich af: waar zijn Kam en Bryer?

Spoor van geweld

Begin deze week leek een ontknoping van het zomerse mysterie nabij, toen getuigen bij de vuilstortplaats van York Landing, een afgelegen inheemse nederzetting in Manitoba, twee mannen zagen die voldeden aan het signalement van de verdachten. Maar een grote politieactie, inclusief versperring van de toegangsweg en speurtochten in de dichtbegroeide bossen rond de plaats, leverde niets op. De politie heeft de zoektocht inmiddels ingeperkt, wegens gebrek aan nieuwe aanwijzingen.

„Het is uitdagend als je niet weet waar je moet beginnen”, zei inspecteur Kevin Lewis van de Royal Canadian Mounted Police tegen dagblad The Globe and Mail. „We proberen erachter te komen waar deze jongens zouden kunnen zijn, en ja, dat is moeilijk te beantwoorden.”

Niet alleen de verblijfplaats van McLeod en Schmegelsky leidt tot dringende vragen. Ook de toedracht van hun onstuimige tocht is vele Canadezen een raadsel. Nadat hun voertuig op 19 juli, bijna een week na hun vertrek, uitgebrand werd aangetroffen bij Dease Lake in het noorden van de westkustprovincie British Columbia, werden ze als vermist beschouwd, mogelijk ten prooi gevallen aan een seriemoordenaar. Twee kilometer bij hun verwoeste voertuig vandaan werd het lichaam gevonden van Dyck, een botanist aan de Universiteit van British Columbia (UBC).

Vier dagen daarvoor, op 15 juli, was de verlaten regio al opgeschrikt door de dood van het jonge koppel uit de VS en Australië, Deese en Fowler. Hun lichamen werden langs de snelweg gevonden bij de rivier de Liard, meer dan zes uur noordoostelijk van Dease Lake. Het verliefde stel, voor het laatst vastgelegd in een innige omhelzing op beveiligingsbeelden van een benzinestation, bleek doodgeschoten toen ze met autopech langs de kant van de weg stonden.

Van vermisten tot verdachten

Het leek erop dat ook McLeod en Schmegelsky mogelijk slachtoffers waren geworden van een misdrijf in het bergachtige gebied, waar je grote afstanden kunt rijden zonder een mens tegen te komen. Totdat de jongemannen op 21 juli, twee dagen nadat hun verwoeste truck was gevonden, springlevend werden vastgelegd op beelden van een beveiligingscamera in een winkel in Saskatchewan, twee provincies en een paar duizend kilometer oostwaarts. Op de beelden, die zijn vrijgegeven door de politie, loopt McLeod laconiek voorop in een T-shirt. Schmegelsky volgt in militaire schutkleuren.

Twee dagen later wees de politie hen aan als verdachten van moord en ging de nationale klopjacht in de hoogste versnelling. Een dag daarvoor werden ze gezien bij Split Lake, een afgelegen inheemse gemeenschap in Manitoba, ongeveer zevenhonderd kilometer ten noorden van Winnipeg. Omdat alcohol hier verboden is, worden voertuigen bij de toegangsweg gecontroleerd op drank. McLeod en Schmegelsky reden de controlepost voorbij en werden gevolgd door twee lokale agenten. Ze mochten doorrijden. Die avond werd de Toyota waarin ze reden uitgebrand aangetroffen bij Fox Lake, een inheemse gemeenschap 170 kilometer noordoostwaarts. De nabijgelegen plaats Gillam werd het epicentrum van de klopjacht.

Sinds 22 juli zijn McLeod en Schmegelsky niet meer met zekerheid gezien. Het is zeer de vraag of ze in staat zijn lang te overleven in het onherbergzame gebied. Hoewel drinkwater ruim voorhanden is in meren en rivieren, zijn er aanzienlijke obstakels. Wegens de dichte begroeiing en drassige grond is het moeilijk om te voet afstanden af te leggen. Wilde dieren als beren vormen een gevaar, en zwermen insecten geven voortdurende overlast. „Als ze lopen, komen ze niet erg ver”, zei Clint Sawchuck, een plaatselijke gids, tegen de CBC.

‘Laat ze thuis komen’

Canadezen wachten met spanning op een ontknoping – en meer duidelijkheid over de motieven van de twee voortvluchtige vrienden. Volgens Alan Schmegelsky, de vader van Bryer, had zijn zoon een moeilijke jeugd na de scheiding van zijn ouders. „Hij is op een zelfmoordmissie, hij wil dat zijn pijn eindigt”, zei Schmegelsky tegen het persbureau Canadian Press.

Voormalige klasgenoten hebben melding gemaakt van uitspraken over geweld en zelfmoord. Familieleden van Kam McLeod hebben niet met de media gesproken. Maar in een verklaring zei Keith McLeod, de vader van Kam, dat „we hopen dat Kam veilig bij ons thuis zal komen, zodat we dit verhaal met z’n allen tot op de bodem kunnen uitzoeken.”