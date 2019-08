Geschorst lid Commissariaat voor de Media nu ontslagen

Het door zijn „onthullende” roman in opspraak geraakte lid van het Commissariaat voor de Media, Eric Eljon, is donderdag ontslagen uit zijn functie. Dat schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob schrijft „na zorgvuldig onderzoek” tot de conclusie te zijn gekomen dat Eljon niet meer kan functioneren als lid van het Commissariaat. Ook belooft de minister op 11 september een nadere toelichting op dit besluit te geven. Eerder trokken mede-commissieleden Eljons neutraliteit in twijfel, door de publicatie van het boek over de Nederlandse televisiewereld.

Dwergwerpen

Eljon werd in april tot nader orde geschorst na de publicatie van het boek Dwergwerpen, dat hij schreef met Bart in ’t Hout, oud-directeur van SBS en oud-programmadirecteur van RTL. Volgens de achterflap gaat het over „de haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren en de altijd op winst beluste commerciële mediabedrijven”.

Het driekoppige Commissariaat voor de Media moet toezien op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. In de Mediawet zijn de eisen voor de publieke omroep vastgelegd. Ook is het Commissariaat toezichthouder van commerciële zenders als Net5 en RTL.

Omdat de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter op dit moment loopt, heeft het Commissariaat momenteel maar één lid: Jan Buné. Buné en de toenmalige voorzitter namen eerder al publiekelijk afstand van het boek van Eljon, omdat zij van mening waren dat met de publicatie de neutraliteit van de toezichthouder in het geding was gekomen.