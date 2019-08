Gemeente blokkeert looproute patiënten klinieken Den Dolder

De gemeente Zeist gaat een hek plaatsen op de looproute van en naar de drie forensisch psychiatrische klinieken op het Willem Arntszterrein in Den Dolder. Een deel van de bewoners in de woonwijk Duivenhorst ervaart overlast van mensen die vanaf de klinieken van en naar het station lopen, schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners.

De looproute door de woonwijk is volgens de gemeente nooit bedoeld als hoofdroute. Maar omdat het wel de snelste route is, gebruiken patiënten en medewerkers van de klinieken de route om van en naar het station en het centrum te lopen. Een andere looproute die is aangelegd, blijkt nauwelijks gebruikt te worden.

“We weten dat deze overlast grotendeels wordt veroorzaakt door patiënten, ongeveer evenredig uit alledrie de instellingen”, schrijft de gemeente in de brief die dateert van 16 juli. „Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid.”

Hek krijgt pincode

Het hek wordt twee meter hoog en krijgt een pincode waarover alleen de buurtbewoners beschikken. Zo moet worden voorkomen dat er in de toekomst incidenten ontstaan. Volgens het AD, dat met enkele buurtbewoners sprak, ligt de maatregel gevoelig in de buurt. Zo zou een deel van de buurt geen beschikking krijgen over de pincode, waardoor er tweedeling in de wijk zou ontstaan.

De vergunning voor het plaatsen van het hek is aangevraagd door de gemeente. Dat is gebeurd na overleg met de brandweer en de drie klinieken. Indien de vergunning wordt verstrekt, wordt het hek binnen twaalf tot zestien weken geplaatst.

De forensisch psychiatrische kliniek van zorginstelling Fivoor in Den Dolder op het Willem Arntszterrein kreeg landelijke bekendheid door de moord op Anne Faber. De 25-jarige studente werd in 2017 gedood door Michael P., die op proefverlof was. Afgelopen juni keerde een veroordeelde patiënt van dezelfde kliniek niet terug van onbegeleid verlof.