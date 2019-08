Fotomuseum: Facebook-pagina offline wegens naaktfoto Van der Elsken

De Facebookpagina van het Nederlands Fotomuseum is woensdag offline gehaald door het sociale netwerk. Een van de werken van de wereldberoemde fotograaf Ed van der Elsken zou aanstootgevend zijn en daarmee in strijd met de regels van Facebook. Die verbieden het plaatsen van „Naaktmateriaal of seksueel getinte inhoud.”

De bewuste foto getiteld Bij de Inland Sea, Japan is onderdeel van de tentoonstelling Lust for life in het Rotterdamse museum. Op de Facebookpagina van het museum werd de foto gebruikt ter promotie van die tentoonstelling.

Vlaamse musea kwamen vorig jaar in verweer tegen de censuur Facebook.

Museumdirecteur Birgit Donker is verontwaardigd over de actie van Facebook. „Het gaat hier om een prachtig kunstwerk dat door Facebook wordt gecensureerd. Dat is in strijd met hun eigen regels.” Toen het museum woensdag ontdekte dat de pagina „op grijs” was gezet, heeft het museum melding gemaakt van de zaak, maar kreeg het in eerste instantie geen reactie.

Vaker kunst offline

Donderdagochtend heeft een woordvoerder van Facebook alsnog contact gezocht met het museum en liet het bedrijf weten dat het de beslissing zal heroverwegen. Tot die tijd is de Facebookpagina ontoegankelijk. Het bewuste Facebookbericht waarin de foto van Van der Elsken te zien was, was niet geplaatst als advertentie maar als regulier bericht, laat het museum weten.

Facebook heeft in het verleden vaker artistieke foto’s offline gehaald. Zo werd vorig jaar nog het 17de-eeuwse schilderij de Kruisafneming van Peter Paul Rubens verwijderd omdat Christus - op zijn lendendoek na - zonder kleren wordt afgebeeld, net als het beroemde vruchtbaarheidsbeeldje de Venus van Willendorf.

Ook andere sociale media verwijderen soms berichten. Zo werd het YouTube-kanaal van het Regionaal Archief Alkmaar in juni offline gehaald omdat er beelden uit de Tweede Wereldoorlog op het kanaal te zien waren.