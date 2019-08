Epstein wilde vrouwen bevruchten met eigen sperma op een afgelegen ‘babyranch’

Het was al bekend dat Jeffrey Epstein tientallen toppolitici, Hollywood-sterren en zakentycoons aan zich bond door hen mee te laten genieten van zijn jetsetleven. En nu blijkt de bekende New Yorkse investeerder – die sinds een maand vastzit op verdenking van systematisch kindermisbruik en mensenhandel – de afgelopen twee decennia op soortgelijke wijze ook vele vooraanstaande academici zijn kenniskring in te hebben gelokt. Het gaat om topwetenschappers aan wie hij herhaaldelijk vertelde over zijn wens om vrouwen te bevruchten met zijn eigen sperma teneinde het menselijke ras ‘te verbeteren’.

Dit heeft The New York Times woensdagavond onthuld na gesprekken met meer dan twaalf kennissen van Epstein en op basis van openbare documenten.

Meerdere wetenschappers bevestigen tegenover de Amerikaanse krant dat ze etentjes of conferenties bijwoonden die de multimiljonair organiseerde of financierde. Tijdens deze bijeenkomsten, gehouden op universiteiten, maar ook in zijn enorme huis in Manhattan en op zijn privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden, begon de financier vervolgens over zijn eugenetische plannen. Er is geen bewijs dat die ook werkelijk zijn uitgevoerd: voor zover bekend is de 66-jarige Epstein kinderloos.

Interesse in invriezen mensen

Door flinke donaties te doen (of die in het vooruitzicht te stellen), wist Epstein de aandacht te trekken van zeer vooraanstaande academici en van de prestigieuze Harvard-universiteit. Op zijn koffiepraatjes, lunches en vaak met drank overgoten dinertjes kwamen onder meer de wereldberoemde theoretisch fysicus Stephen Hawking, neuroloog Oliver Sacks, moleculair ingenieur George M. Church en psycholoog Steven Pinker.

Deze laatste zegt tegen The New York Times dat hij Epstein maar een „intellectuele oplichter” vond, maar dat andere wetenschappers wel van hem gecharmeerd waren. Epstein toonde namelijk interesse in de financiering van betrekkelijk bizarre onderzoeksvelden. Zo had hij willen investeren in onderzoek naar een deeltje dat het gevoel zou opwekken dat iemand zich bespied voelt.

Ook zou hij geïnteresseerd zijn in cryonisme, de procedure om klinisch dode mensen (of enkele van hun lichaamsdelen) in te vriezen en in een verre toekomst te ontdooien. Epstein zou tegen een wetenschapper hebben gezegd dat hij zelf na zijn overlijden zijn hoofd en penis wil laten invriezen.

Aanhanger ‘transhumanisme’

Epsteins plan voor verbetering van het menselijke ras zou voortvloeien uit zijn interesse voor het ‘transhumanisme’. Deze pseudowetenschappelijke stroming is gebaseerd op het idee dat het menselijk lichaam en brein te verbeteren zijn met moderne technieken als kunstmatige intelligentie en genetische manipulatie. Op zijn afgelegen Zorro Ranch nabij Santa Fe, in de staat New Mexico, zou Epstein zeker twintig zorgvuldig geselecteerde vrouwen tegelijkertijd met zijn sperma hebben willen insemineren, en daar ook zijn nageslacht laten baren.

Inspiratie voor de ‘babyranch’ putte hij onder meer uit het Repository for Germinal Choice. Dit was een eind vorige eeuw gesneefd initiatief om de menselijke genenpoel op te waarderen door een spermabank te laten vullen door louter Nobelprijswinnaars. Naar verluidt was hiertoe slechts één laureaat bereid.

Epsteins plan oogste ook kritiek als hedendaagse variant van eugenetica. Deze praktijk om het menselijke ras ‘te verbeteren’ werd onder meer door de nazi’s aangewend voor hun massamoord op de Joden. Toen Epstein over zijn voornemen begon tijdens een lunch op Cambridge botste hij onder anderen met zijn eigen toenmalige advocaat, Alan Dershowitz. Volgens de bekende Harvard-jurist „speculeerde iedereen of de wetenschappers [aan tafel] meer geïnteresseerd waren in Epsteins zienswijzen of in zijn geld”. De lunches gingen in ieder geval door.