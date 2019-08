Dit verbod is een moderne heksenjacht

Er was tot vorige week nog enigszins hoop. Ziekenhuizen en openbaar vervoerders hadden laten weten het boerkaverbod niet te gaan handhaven, omdat het tot onnodig gedoe zou leiden. Maar het AD van woensdag hielp ons uit de droom. Die krant opende met het stuk: Boerka-verbod. Wat mag en wat niet? Het AD stelde vier vragen. Vraag 3 luidde: „Wat kan ik zelf doen als ik iemand met een boerka zie?” In het antwoord legt het AD de lezers uit dat zij over kunnen gaan tot een burgerarrest, wanneer ze zich storen aan een vrouw met nikab. De heksenjacht kan dus officieel beginnen.

Hoewel de overgrote meerderheid van de Nederlanders kan genieten van de voordelen van 2019, worden vrouwen die een nikab dragen helaas teruggevoerd naar 1719. Een tijd waarin vrouwen die een te sterke wil en afwijkende mening hadden meedogenloos werden vervolgd.

De slachtoffers in dit verhaal zijn niet de mensen die zich storen aan een vrouw die een nikab draagt. Het zijn de circa tweehonderd vrouwen aan wie het zelfbeschikkingsrecht wordt ontnomen. Als het om onze nationale veiligheid of de openbare orde zou gaan, waar zijn al die gewelddadige nikabdragers dan? Er is geen enkel bewijs waarmee dit veronderstelde gevaar onderbouwd kan worden. Het is eerder een witte fantasie die je alleen in series en films ziet. Laten we fantasie en feiten niet met elkaar verwarren. Het gaat om onze burgerrechten, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen.

Hoewel Nederland een zogenaamd geëmancipeerd land is, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, gelooft de staat er blijkbaar nog steeds in dat hij het recht heeft om te bepalen welke kledingdracht wel en niet gepast is voor vrouwen.

Nadat de Raad van State een eerdere versie van het boerkaverbod had afgewezen in 2012 omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst, heeft het kabinet-Rutte III zich in allerlei bochten gewrongen om dit verbod toch door de Tweede Kamer te krijgen.

Dit is te danken aan het islamofobe klimaat in Nederland. Immers, het beeld van ‘de islam’ als het ultieme gevaar legitimeert dat witte mannen – die zich door de #MeToo-beweging toch al in een hoekje gedreven voelen – hun seksistische en islamofobe fantasieën op onschuldige moslima’s botvieren. De staat weet immers beter wat goed is voor een vrouw.

Wanneer gaan we als maatschappij accepteren dat vrouwen zelf weten wat goed voor ze is?

‘De vrouw mag er zijn zolang ze beschikbaar is voor onze blik’, is de onderliggende boodschap van de wet die de boerka verbiedt. Nederland is kennelijk nog niet klaar voor vrouwen die zelf regie nemen over hun lichaam en besluiten deze te onttrekken aan het ‘publieke oog’.

Deze wet is het resultaat van een perverse obsessie met tweehonderd vrouwen – 0,001 procent van de bevolking – die zich niet houden aan de regels van de witte mannelijke elite in de Tweede Kamer, van zowel linkse als rechtse partijen. Dit is dus ook een waarschuwing aan (witte) feministen die oorverdovend stil blijven. Zolang jullie meegaan in dit discours, staat het feministische mantra ‘baas over eigen lijf’ onder druk.

Van de nikab kun je vinden wat je wilt, maar het is niet aan de staat om te bepalen hoe een vrouw haarzelf presenteert en kleedt. Vrouwen die een nikab dragen zijn baas over hun eigen lijf. Zij kiezen bewust voor de manier waarop zij hun leven willen inrichten en wat het voor hen betekent om vrouw te zijn. Dit verbod wordt gebruikt om ons nogmaals door de strot te duwen dat islamitische vrouwen per definitie onderdrukt worden door hun familie, religie en cultuur. Het onderschrijft het gevoel van het Europese superioriteitsdenken en is het resultaat van de verrechtsing van de politiek.

Onze Belgische zusters van BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd), een feministisch en antiracistisch actieplatform, hadden het twee jaar geleden nog als volgt verwoord: „In Nederland is er nog hoop voor moslima’s.”

Ondertussen is het vuur van deze hoop gedoofd, maar wij zullen die hoop nieuw leven inblazen. Wij geloven in een Nederland waar iedere vrouw baas is over haar eigen lijf, buik én hoofd. Wij noemen dit beestje dan ook bij zijn juiste naam: dit boerkaverbod is een moderne heksenjacht.