Cats and artists in photography

Kunstenaar Salvador Dalí met zijn ocelot Babou, 1965. Dalí nam het wilde dier aan een riempje overal mee naartoe, zelfs naar restaurants. Hij vertelde een angstige gast dat Babou een gewone kat was die hij met een op-artpatroon had beschilderd.

Dali © 1965 | World Telegram & Sun photo by Roger Higgins; image courtesy of the Library of Congress