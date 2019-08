Extra geld voor voorbereiding op de Brexit

Britse regering maakt 2 miljard pond extra vrij voor Brexit

Het Britse kabinet trekt 2,1 miljard pond (omgerekend 2,3 miljard euro) extra uit voor de voorbereidingen op een No Deal-Brexit. Dat heeft Britse ministerie van Financiën donderdag bekendgemaakt. De helft van het bedrag komt per direct vrij, het grootste deel daarvan gaat naar grensbewaking. Van het extra geld worden vijfhonderd extra bewakers ingeschakeld, bovenop de vijfhonderd die premier Boris Johnson recent al had toegezegd. Ook wordt er een substantieel deel van het bedrag vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat medicijnen en medische hulpmiddelen het VK na 31 oktober kunnen bereiken en leveranciers niet vast komen te staan aan de grens.

Het andere miljard wordt opzij gezet voor noodgevallen. In totaal heeft het ministerie van Financiën nu 6,3 miljard pond voor de Brexit-voorbereidingen uitgetrokken.

Lees ook: Johnson wervelt richting No Deal-Brexit

Met de injectie sorteert de Britse regering voor op een No Deal-Brexit-scenario eind oktober. In die maand treedt het Verenigd Koninkrijk vooralsnog uit de EU. En hoewel de nieuwe premier Boris Johnson meermaals heeft gezegd dat uittreden met akkoord zijn voorkeur heeft, sluit hij een Brexit waarbij het VK zonder deal vertrekt allerminst uit.

Oppositiepartij Labour is kritisch op de noodfinanciering, zo schrijft de Britse krant The Guardian. De partij spreekt van „verkwisting van belastinggeld” omdat een No Deal-scenario volgens Labour te voorkomen is. Brussel heeft overigens al herhaaldelijk gezegd dat het heronderhandelen van het akkoord dat oud-premier Theresa May sloot, er niet meer in zit.

Door de onzekerheid rondom de Brexit verwacht de centrale bank van Engeland, de Bank of England, dat de Britse economie in 2019 minder hard zal groeien dan eerder werd verwacht. Ook denkt het bankorgaan dat het VK een kans van een op drie heeft om door de onzekerheid in een recessie te komen.