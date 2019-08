Bolton: Noord-Koreaanse rakettests schenden geen afspraken

De tests met korteafstandsraketten die Noord-Korea onlangs heeft uitgevoerd, zijn geen schending van de afspraken met de Verenigde Staten. Dat heeft John Bolton, de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, woensdagavond gezegd.

Het Noord-Koreaanse leger lanceerde dinsdagavond laat twee korteafstandsraketten, die zo’n 250 kilometer aflegden en in de Japanse Zee neerkwamen. Een week eerder werden nog twee projectielen getest, die verder kwamen – een van de raketten kwam bijna zevenhonderd kilometer verderop neer.

„Het lanceren breekt niet de belofte die Kim Jong-un aan de president heeft gedaan over ballistische raketten op intercontinentale afstand”, zo stelde Bolton in een interview met Fox Business Network. Wel zei hij dat de VS nog altijd wachten op Noord-Korea om de vastgelopen besprekingen weer nieuw leven in te blazen. De twee leiders Trump en Kim deden elkaar die belofte op 30 juni, toen ze handen schudden in de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea’s. „Je kunt je wel afvragen wanneer die diplomatie weer gaat beginnen”, zei Bolton daarover.

Noord-Korea: waarschuwing om militaire oefening

De familie Kim heeft vaker beloofd te nucleariseren. Dat bleken valse beloften

Zuid-Korea heeft de noorderbuur opgeroepen te stoppen met de proeven. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim waren de lanceringen juist een waarschuwing voor Zuid-Korea. Dat land voert met regelmaat militaire oefeningen uit in samenwerking met de VS. Tegenover persbureau Reuters zegt een Amerikaanse militaire bron dat de VS niet van plan zijn die oefeningen aan te passen, hoewel de grote oefening die bekendstaat als Vigilant Ace eerder dit jaar wel werd geschrapt.

De VS en Noord-Korea onderhandelen sinds vorig jaar over de ontmanteling van Kims nucleaire wapenprogramma. Noord-Korea wil dat in ruil daarvoor de sancties tegen het land worden verlicht. De eerste diplomatieke top tussen Trump en Kim leidde tot toezeggingen over de ‘denuclearisering’ van Noord-Korea, maar er volgde onenigheid over de invulling van die afspraken. Een tweede top, die in februari werd belegd in Hanoi, leverde niets op en werd zelfs vroegtijdig afgebroken. Trump blijft bij herhaling zeggen dat hij een goede persoonlijke relatie heeft met Kim.