Boerkadrager kan toch geen aangifte doen op politiebureau

De politie gaat boerka- of nikabdragers toch geen alternatief bieden om in het politiebureau aangifte te kunnen doen. Dat heeft de politie aan NRC laten weten. Het besluit is een reactie op de stellingname van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat dit alternatief in strijd is met het boerkaverbod dat deze donderdag ingaat.

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden in de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer en overheidsgebouwen, inclusief politiebureaus. Om boerka- of nikabdragers toch te kunnen helpen met bijvoorbeeld aangifte doen wilde de politie deze vrouwen het alternatief bieden om hun gezichtssluier pas af te doen in de aangiftekamer, in het bijzijn van een vrouwelijke collega. Deze oplossing stond ook beschreven in een interne instructie aan politiemedewerkers over hoe met het verbod om te gaan.

Verschil van interpretatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dinsdag tegenover NRC dat dit alternatief in strijd is met de wet omdat het politiebureau betreden met gelaatsbekkende kleding niet is toegestaan. De politie laat nu aan NRC weten dat er een verschil van interpretatie van het verbod met de wetgever was. „Maar de wetgever stelt die interpretatie vast en daar wordt het handhavingsbeleid van de politie op gebaseerd”. De interne instructie is inmiddels aangepast.

Boerka- of nikabdragers kunnen daarmee voor hulp of aangifte niet meer op het politiebureau terecht, tenzij zij direct na binnenkomst hun gezichtssluier afdoen. Wel kunnen zij door de politie buiten het politiebureau worden geholpen, bijvoorbeeld telefonisch of digitaal. Ook kan er een afspraak worden gemaakt om de aangifte thuis op te nemen. Dit gebeurt nu ook met bijvoorbeeld mensen die minder mobiel zijn.

Slappe handhaving

De soepele houding van de politie kreeg eerder kritiek omdat de politie het boerkaverbod moet gaan handhaven. In de wet is afgesproken dat medewerkers van instellingen of in het openbaar vervoer „deëscalerend” optreden en overtreders eerst aanspreken. Die zien daar weinig in, bleek dinsdag uit een rondgang van NRC. Als er toch een incident ontstaat kan de politie worden gebeld, en die kan vervolgens een boete van minimaal 150 euro uitschrijven.

Uit onvrede over de volgens sommigen te slappe handhaving ontstond woensdag ophef rond de mogelijkheid van een burgerarrest bij overtreding van het verbod. Het OM en de politie bevestigden dat dit volgens de wet een optie is, maar de politie „adviseert burgers voorzichtig te zijn met het zelf aanhouden van mogelijke overtreders”.