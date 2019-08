‘Nieuwe leider Al-Qaeda Hamza bin Laden gedood’

Hamza bin Laden, de jongste zoon en vermoedelijke opvolger van de gedode terreurleider Osama bin Laden, is volgens Amerikaanse media gedood. Daarvan wordt sinds woensdagavond melding gemaakt, een officiële verklaring blijft uit.

Hamza stond bekend als de opvolger van zijn vader Osama, de oprichter van de terreurorganisatie Al-Qaeda en het brein achter de aanslagen op Amerikaans grondgebied op 11 september 2001. Hij werd in 2011 in de Pakistaanse stad Abbottabad gedood door speciale eenheden van het Amerikaanse leger. Hamza zon op wraak voor de dood van zijn vader en dreigde de Verenigde Staten opnieuw aan te vallen. Hij zou worden klaargestoomd om de rol van Osama over te nemen binnen de organisatie, concludeerden experts de afgelopen jaren uit schaarse video’s waarop de man te zien was. Hamza, geboren in Saoedi-Arabië, zou zo’n dertig jaar oud zijn. Over zijn verblijfplaats was lang niets bekend, al waren er aanwijzingen dat hij enige tijd in Pakistan werd getraind.

Betrokkenheid regering VS

Tv-station NBC was woensdag het eerste medium dat melding maakte van Hamza’s dood, op basis van anonieme bronnen uit het Amerikaanse leger. The New York Times, dat sprak met anonieme functionarissen, schrijft dat de regering van de VS betrokken was bij de dodelijke aanval (‘strike‘) op Hamza. Meer lieten de bronnen niet los. Zo is onduidelijk waar Hamza zich bevond en of er andere slachtoffers vielen. Volgens de twee functionarissen kunnen geen details worden gegeven over de precieze betrokkenheid van de VS, omdat dat informatie zou onthullen over „gevoelige operaties en inlichtenverzameling”.

Wel geven de bronnen aan dat de militaire actie al enige tijd geleden plaatsvond: in de eerste twee jaar van president Donald Trumps termijn, die in januari 2017 begon. Opvallend is dat nog afgelopen maart het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 1 miljoen dollar (905.000 euro) tipgeld uitloofde voor informatie over de telg uit de familie Bin Laden.

Nog geen officiële berichten

Via persbureau Reuters werd woensdagavond laat het bericht verspreid dat er een verklaring van de Amerikaanse overheid zou komen, maar die blijft voorlopig uit. Ook president Donald Trump deed er het zwijgen toe: desgevraagd zei hij geen commentaar te hebben. Volgens BBC Monitoring, dat onder meer kijkt naar chatgroepen en media die door jihadistische organisaties worden gebruikt, is online ook nog geen bericht op die kanalen verschenen.