AZ dankzij ruime overwinning naar derde voorronde Europa League

AZ heeft donderdag dankzij een ruime overwinning de derde voorronde bereikt van de Europa League. De Alkmaarse club won bij het Zweedse BK Häcken met 3-0 en dat was meer dan voldoende na het 0-0 gelijkspel vorige week in Alkmaar.

Trainer Arne Slot had in Göteborg een basisplek ingeruimd voor Oussama Idrissi. De Marokkaanse aanvaller moest vorige week nog genoegen nemen met een plek op de bank ten faveure van de IJslander Albert Gudmundsson. Met een assist en een doelpunt had hij een groot aandeel in de zege. Myron Boadu en Calvin Stengs waren de andere doelpuntenmakers.

AZ is nog twee dubbele ontmoetingen verwijderd van de groepsfase. In de derde voorronde speelt de Alkmaarse club tegen FC Marioepol uit Oekraïne. (ANP)