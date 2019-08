Ankara schort ‘Turkijedeal’ deels op, eist visumvrij reizen

Turkije heeft een deel van de vluchtelingendeal met de Europese Unie opgeschort. De Turkse regering eist dat de EU eerst haar belofte nakomt om de visumplicht voor Turken te versoepelen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag bevestigd op een persconferentie. Hierdoor kunnen voorlopig geen migranten vanuit Griekenland terug naar Turkije worden gestuurd.

Het betreft het hervestigingsprogramma van de ‘Turkijedeal’, die in april 2016 van kracht werd. Dit verplicht Turkije vluchtelingen terug te nemen die illegaal de grens oversteken naar Griekenland. In ruil krijgt Turkije 6 miljard euro steun voor de opvang van vluchtelingen en zouden de onderhandelingen over visumvrij reizen voor Turken worden versneld.

De visumliberalisatie moest uiterlijk in juni 2016 geregeld zijn. Maar Brussel eiste als voorwaarde dat Turkije zijn stringente anti-terreurwetten zou aanpassen in lijn zijn met Europese regelgeving. De Turken weigerden en de onderhandelingen liepen al snel vast.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken suggereerde twee weken geleden al dat Turkije het hervestigingsakkoord niet langer zou naleven. „We zullen niet wachten aan de deur van de EU”, zei hij tegen de Turkse zender TGRT Haber. „Het hervestigingsakkoord en de visumliberalisatie zouden eigenlijk op hetzelfde moment van kracht worden. Daarom hebben we de deal opgeschort.”

Er was aanvankelijk onduidelijkheid over de status van Cavusolglu’s uitspraak. De Turken hebben vaker gedreigd de vluchtelingendeal op te blazen, maar zonder resultaat. Op vragen van journalisten zei een woordvoerder van de Europese Commissie dat beide partijen nog altijd vastbesloten zijn om de deal uit te voeren en dat de handhaving daarvan een voorwaarde blijft voor visumliberalisatie.

Maar op een persconferentie in het Dolmabahce-paleis in Istanbul verklaard een hoge ambtenaar van Binnenlandse Zaken donderdag dat Turkije het hervestigingsakkoord wel degelijk heeft opgeschort. Turkije zal geen migranten meer opnemen uit Griekenland. Dit zal in de praktijk weinig verschil maken. Sinds Turkije en de EU het akkoord tekenden zijn er slechts 1.884 migranten teruggestuurd van Griekenland naar Turkije.

Sinds de Turkijedeal is het aantal migranten dat de oversteek waagt naar de Griekse eilanden drastisch verminderd. Van 150.000 mensen in de zomer van 2015 is het aantal gedaald tot nu circa 3.000 per maand.

„De aankondiging is vooral symbolisch en weerspiegelt de bredere grieven in Turkije over de EU, waarbij Cyprus een belangrijke rol speelt, en dat zou de neerwaartse spiraal in hun relaties kunnen verergeren”, zegt Diba Nigar Göksel, de Turkije-directeur van de Brusselse denktank International Crisis Group. De aankondiging over het hervestigingsakkoord kwam kort nadat de EU sancties oplegde aan Turkije wegens zijn gasboringen voor de kust van Cyrpus, die hebben geleid tot spanningen met Griekenland.

