Werkstraf voor automobilist die controlelampjes negeerde

Voor het veroorzaken van een ernstig auto-ongeluk als gevolg van een leeglopende band, is een 38-jarige man door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Volgens de rechter heeft hij een gevaarlijke situatie veroorzaakt door kilometerslang twee waarschuwingslampjes te negeren. De straf is lager dan de eis van het OM, dat een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging had geëist.

De man uit Moordrecht reed in augustus 2017 op de A20 toen waarschuwingslampjes begonnen te branden voor een te lage bandenspanning. De man reed nog 21 kilometer door, tot het stuur begon te trillen en de auto onbestuurbaar werd. Uiteindelijke kwam deze tot stilstand op de linkerrijbaan.

Een achteropkomende 47-jarige automobilist zag de stilstaande auto te laat en botste daar met grote snelheid bovenop. De bestuurder, die geen gordel droeg, vloog met zijn auto over de kop en werd uit het voertuig geslingerd. Hij liep ernstig blijvend letsel op, onder meer aan zijn nek.

De rechter rekende het de veroordeelde aan dat hij de waarschuwingslampjes over zijn bandenspanning over een afstand van 21 kilometer negeerde, voor vertrek niet zijn banden had gecontroleerd en vervolgens met hoge snelheid op de linkerbaan reed. De rechtbank stelt dat er geen sprake is van opzet en beoordeelt de zaak als verkeersovertreding, niet als misdrijf.