Vier Nederlanders genomineerd voor titel beste voetballer van de wereld

Vier Nederlandse voetballers zijn genomineerd voor de FIFA-titel van beste speler ter wereld. Dat heeft de wereldvoetbalbond woensdag bekendgemaakt. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt maken kans bij de mannen, terwijl Vivianne Miedema meedingt bij de vrouwen.

Van Dijk is op de shortlist met tien kanshebbers beland nadat hij afgelopen seizoen met Liverpool de Champions League won. De Jong en De Ligt haalden in hetzelfde toernooi met Ajax verrassend de halve finale. Een goal van tegenstander Tottenham Hotspur in de allerlaatste seconde voorkwam dat Ajax de finale bereikte. De Jong en De Ligt verhuisden deze zomer allebei voor tientallen miljoenen euro’s naar Europese topclubs, respectievelijk FC Barcelona en Juventus.

Lees ook: Matthijs de Ligt kan bij Juventus nóg beter worden

Het aantal genomineerde Nederlandse mannen is opvallend. In de geschiedenis van de prijs, die sinds 1991 wordt uitgereikt, kwam het slechts één keer voor dat drie Nederlanders op de lijst belandden. Dat was in 1992, toen Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp en Marco van Basten genomineerd waren. Die laatste won, als tot nu toe enige Nederlandse man ooit.

WK-finale

Vivianne Miedema haalde begin deze maand de WK-finale met het Nederlands vrouwenelftal. Het was de eerste keer dat de vrouwen dat klaarspeelden. Ze verloren de eindstrijd met 2-0 van de Verenigde Staten. Ook in 2017, na de EK-winst met Oranje, was Miedema genomineerd voor de titel van beste voetbalster van de wereld. De verkiezing werd toen gewonnen door Lieke Martens. Zij is dit jaar niet genomineerd.

In de categorie beste trainer van de wereld heeft zowel bij de mannen als bij de vrouwen een Nederlander een nominatie verdiend. Het zijn Erik ten Hag, de trainer van Ajax, en Sarina Wiegman, de bondscoach van de Oranjevrouwen.

Op 23 september wordt bekend welke spelers en coaches de verkiezing winnen. Zowel spelers, trainers, journalisten als voetbalfans kunnen stemmen op hun favorieten. De nominaties werden nog bepaald door twee panels met experts.