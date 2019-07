Te koop: promotie, inclusief duels tegen je eigen club

Stel je voor. Klaas-Jan Huntelaar wordt, terwijl hij nog speler is van Ajax, eigenaar van pakweg Helmond Sport. Wat gebeurt er dan als de competitiewedstrijd tegen Jong Ajax wordt gespeeld? Of als Ajax in het bekertoernooi wordt gekoppeld aan de eerstedivisionist? Neigt dat niet naar belangenverstrengeling?

In Spanje doen ze er in een vergelijkbaar geval niet moeilijk over. Daar speelt FC Andorra dit seizoen tegen FC Barcelona B, het tweede elftal van de landskampioen. En bereikt Andorra de laatste 32 van het bekertoernooi, dan kan er zomaar geloot worden tegen het eerste elftal van Barcelona. Normaal gesproken weinig bijzonder. Wél als je bedenkt dat Gerard Piqué, speler van FC Barcelona, eigenaar is van FC Andorra.

De 32-jarige oud-international van Spanje is mede-oprichter en voorzitter van de investeringsgroep Kosmos Holding, opgericht in 2017. Het bedrijf is vooral bekend door de ingrijpende hervorming van de Davis Cup, het officieuze wereldkampioenschap tennis, waarvan de opzet dit jaar volledig op de schop gaat. Kosmos financiert die hervorming. Kosten: 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) over 25 jaar.

Weinig op de tribune

Eind vorig jaar nam het bedrijf FC Andorra over, dat onderaan in de vijfde divisie voetbalde. Piqué had via „vrienden van vrienden” van de voetbalclub gehoord. De spelers waren er semi-prof: overdag werken, ’s avonds trainen. Oud-Ajacied Gabri werd aangesteld als trainer, voormalig Barcelona-keeper Albert Jorquera als diens assistent.

Vijf maanden later was Andorra kampioen. Piqué was niet aanwezig bij de kampioenswedstrijd. Een dag eerder verloor hij met FC Barcelona de bekerfinale tegen Valencia (1-2). Als actief profvoetballer zit Piqué sowieso niet vaak op de tribune. „Barcelona heeft een strakke kalender”, vertelde hij vorige maand bij de BBC.

Afgelopen maandag promoveerde FC Andorra voor de tweede keer in drie maanden. De club ‘kocht’ een plek in de Segunda División B, het derde niveau. Die plek kwam vrij omdat Reus door financiële problemen werd teruggezet. Wie wilde promoveren, moest 450.000 euro betalen aan de Spaanse bond, dat de plek toebedeelde aan de club van Piqué.

Dat zorgt voor een opvallende competitie-indeling. Andorra speelt nu in één competitie met het tweede elftal van FC Barcelona. Spelers die weleens met Piqué op het trainingsveld staan.

Lees ook: United-sterren moeten Salford City naar betaald voetbal leiden

Salford City

De overname van FC Andorra doet denken aan de Engelse amateurclub Salford City, waar zes oud-profs van Manchester United zich inkochten, onder wie Gary en Phil Neville en David Beckham. Die club promoveerde vier keer in vijf seizoenen, en debuteert zaterdag in het profvoetbal.

Om van FC Andorra een professionele club te maken, gaat Piqué nog een stapje verder. Volgens Spaanse media kocht zijn bedrijf zich deze week ook in bij Gimnàstic Manresa, dat tot voor kort samenwerkte met Real Madrid. Manresa moet gaan dienen als jeugdopleiding van Andorra, dat alleen een eerste elftal heeft. Grenzen zijn er niet, suggereerde Piqué bij de BBC. Maar zelf bij de club gaan spelen? „Ik ben een speler van Barcelona en overweeg momenteel niets anders.”