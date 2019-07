‘s Werelds grootste brillenfabrikant wil eigenaar Pearle overnemen

Brillenmaker EssilorLuxottica neemt brillenverkoper GrandVision over van grootaandeelhouder HAL Investment voor 28 euro per aandeel. Daarmee komt de eigenaar van optiekketens als Pearle en Eyewish in handen van de grootste brillenmaker ter wereld. Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica neemt het belang van 76,72 procent van HAL Investments over, zo maken de bedrijven woensdag bekend. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder.

Zodra de overname is afgerond is EssilorLuxottica volgens de Nederlandse beursregels verplicht om ook een bod uit te brengen op de overige aandelen van het bedrijf. Die zijn genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Met de twee weken geleden aangekondigde overname is GrandVision ruim 7 miljard euro waard.

GrandVision heeft wereldwijd zo’n 150 miljoen klanten en is met ruim 7.000 filialen actief in meer dan 40 landen. Het bedrijf met 37.00 werknemers behaalde vorig jaar een omzet van ongeveer 3,7 miljard euro.

EssilorLuxottica, moederbedrijf van merken als Prada en Persol en Ray-Ban, behaalde vorig jaar een omzet van ruim 16 miljard euro en heeft 150.000 werknemers in dienst. Het is - als brillenmaker én verkoper - met 1,4 miljard klanten het grootste optiekbedrijf ter wereld. Het bedrijf ontstond nog maar een jaar geleden uit een fusie van de Franse glazenmaker Essilor en de Italiaanse monturenfabrikant Luxottica.

Lees ook: Is de brillenreus wel klaar voor een nieuwe overname?