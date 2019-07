Ryanair-topman waarschuwt voor massaontslag

Ryanair moet waarschijnlijk bijna duizend man personeel ontslaan. De Ierse luchtvaartmaatschappij heeft vijfhonderd piloten en vierhonderd cabinemedewerkers te veel in dienst, heeft topman Michael O’Leary woensdag laten weten in een videoboodschap aan het personeel. Hoeveel werknemers hun baan verliezen, moet volgende maand duidelijk worden.

De mogelijke ontslagen volgen op een periode van tegenvallende resultaten voor Ryanair. Deze week werd bekend dat de winst in het eerste kwartaal van 2020 met meer dan 20 procent is teruggelopen. Ryanair heeft last van hoge brandstofprijzen, gestegen loonkosten en concurrentie die vliegtickets onder de kostprijs verkoopt. Daarnaast zegt Ryanair nu al te kampen met de gevolgen van de Brexit, omdat consumenten uit voorzorg minder geld zouden uitgeven.

Ook de problemen met de Boeing 737 MAX spelen Ryanair parten. Ryanair heeft tientallen exemplaren besteld van het toestel, dat na twee dodelijke crashes wereldwijd aan de grond staat. Veel van die vliegtuigen komen nu veel later of helemaal niet, zodat Ryanair volgende zomer minder vluchten kan uitvoeren. Daardoor heeft de maatschappij volgens O’Leary ook minder piloten en cabinepersoneel nodig.

‘Ontslagen onvermijdelijk’

De ontslagen zullen plaatsvinden aan het einde van september en na Kerst, aldus O’Leary. „We gaan ons best doen om zoveel mogelijk ontslagen te vermijden”, zegt de Ryanair-baas, „maar het is niet te voorkomen dat sommige mensen hun baan gaan verliezen.” Het concern heeft nu 5.500 piloten in dienst en ruim 9.000 man cabinepersoneel.

Ryanair moest twee jaar geleden nog honderden vluchten schrappen wegens personeelstekorten. Vorig jaar sloot het bedrijf een akkoord over betere arbeidsvoorwaarden voor zijn Ierse piloten. Daaraan waren meerdere grote stakingen vooraf gegaan.