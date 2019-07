Russen op de digitale barricade voor de bosbranden in Siberië

De Russische beer, zijn rug is de taiga die in brand staat. „Alleen deze foto beschrijft wat er nu gebeurt”, schrijft een Twittergebruiker.

De bosbranden in Siberië, die nu 2,9 miljoen hectare beslaat, wordt grotendeels niet geblust omdat dat economisch niet rendabel zou zijn. Steden worden niet direct bedreigd en veel van het bos was niet voor de kap en de verkoop, dus weinig mensen worden in hun inkomsten bedreigd.

„Niet rendabel” - voor een aantal mensen gaat deze logica niet op. Het gebied huisvest namelijk wel veel diersoorten, waaronder beren, wolven, vossen, elanden en met uitsterven bedreigde Siberische muskusherten. Russische tekenaars vragen via sociale media aandacht voor het probleem met illustraties onder de hashtags #Siberiëbrandt (#сибирьгорит) en #putoutsiberianwildfires. Soms met zwarte humor, zoals in deze cartoon:

„Papa, waar gaan we nu wonen?” vraagt de kleine beer.

- „Ik weet het niet. De ambtenaren zeggen dat het economisch niet rendabel is om ons huis te redden.”

„Siberië brandt”:

En wat de denken van de rookvorming? Zijn schone longen economisch rendabel? Ook dat vragen Russen zich af op sociale media. Grote steden in de regio hebben last van smog. De dikke rookwolken die om het gebied omhullen drijven steeds verder af en hebben inmiddels kust van Alaska bereikt. „Als de wind draait en uit het oosten komt, zou de rook zelfs in Moskou kunnen komen”, zei milieuorganisatie Greenpeace dinsdag. Voor de activisten is het hopen dat dat gebeurt, want in Moskou worden uiteindelijk de beslissingen genomen. Om de aandacht van Russische hoofdstad te trekken beelden nemen sommige foto’s met mondkapjes voor:

Ook wordt geprobeerd mensen zover te krijgen dat ze mee gaan doen aan straatacties, op 2 augustus:

In Rusland neemt de verontwaardiging om de beperkte blusactiviteiten van de bosbranden in Siberië met de dag toe. Een petitie om de noodsituatie af te kondigen over het gebied en meer werk te maken van het doven van de vlammen, is in iets meer dan een week 829.000 keer ondertekend. Overigens is het vooralsnog niet de grootste bosbrand die Siberië ooit meemaakte. In 2003 brandde er meer dan 17 miljoen hectare bos af. Maar met bijna 3 miljoen hectare staat de huidige bosbrand wel op de vierde plek wereldwijd. En hoewel de brandplek op de volgende foto ietwat te groot is, staat er een gebied ter grootte van de helft van Nederland in de brand.