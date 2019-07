ProRail wil stations helemaal rookvrij maken

Alle treinstations in Nederland moeten binnen enkele jaren volledig rookvrij zijn. ProRail, verantwoordelijk voor de huisregels op de vierhonderd stations, wil dat alle rookpalen en rookzones verdwijnen. De spoorbeheerder ontvangt volgens een woordvoerder dagelijks „veel klachten” van reizigers die zeggen last te hebben van rokers. Met het rookvrij maken van de stations zegt ProRail te willen bijdragen aan het overheidsbeleid om Nederland volledig rookvrij te maken.

Reizigersorganisatie Rover en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid zeggen desgevraagd het plan te ondersteunen. Vakbond FNV Spoor noemt het plan van ProRail daarentegen „hypocriet, onmenselijk, onredelijk en ondoordacht”. Een woordvoerder kan zich niet voorstellen dat reizigers last hebben van bijvoorbeeld een rokende machinist. „Roken is niet illegaal, op deze manier criminaliseer je de roker. Een verslaving beperkt zich niet tot buiten de stations.”

De NS, samen met ProRail eigenaar van de stations, wijst erop dat er genoeg „draagvlak onder reizigers en personeel” moet zijn. „We herkennen de ambitie van ProRail”, zegt een woordvoerder desgevraagd. „De ov-branche is al lang in gesprek over vernieuwing van het rookbeleid.” Het is volgens hem belangrijk dat overal dezelfde regels gelden. Zo moet het duidelijk zijn of je op het plein voor een station wel of niet mag roken. Daar gaan volgens de woordvoerder gemeenten over.

Sinds 2004 is roken op stations alleen toegestaan in speciaal ingestelde rookzones. Voor stationshallen, trappen, liften, tunnels en in overkapte stations geldt een verbod. Volgens de woordvoerder van ProRail worden jaarlijks „een paar duizend” boetes uitgedeeld voor roken buiten de aangewezen zones.