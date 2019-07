Noord-Korea lanceert opnieuw korteafstandsraketten

Noord-Korea heeft woensdag voor de tweede keer in een week twee korteafstandsraketten gelanceerd. Dat melden Zuid-Koreaanse militaire bronnen aan persbureaus AP en Reuters. De raketten bereikten een hoogte van 30 kilometer en landden ongeveer 250 kilometer verderop in de Japanse Zee.

Opnieuw werden de raketten afgevuurd nabij de kuststad Wonsan in het oosten van Noord-Korea. Volgens AP probeert Noord-Korea met de militaire oefeningen druk te zetten op de Verenigde Staten en nieuwe onderhandelingen af te dwingen. President Donald Trump en leider Kim Jong-un ontmoetten elkaar op 30 juni voor de derde keer en spraken toen af dat er nieuwe gesprekken zouden komen. Hoewel er tijdens de eerste ontmoeting toezeggingen zijn gedaan, worden de twee landen het sindsdien maar niet eens. Noord-Korea wil onder andere dat de VS de sancties op het land verlichten. Maar de VS eisen dat Kim Jong-un overgaat tot denuclearisering voordat ze economische voordelen toezeggen.

Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft Noord-Korea opgeroepen te stoppen met de testlanceringen. „De herhaaldelijke raketlanceringen van het noorden dragen niet bij aan het verlichten van de militaire spanningen, noch dragen ze bij aan het momentum voor de aankomende gesprekken”, zei de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea.

Vorige week zei Kim dat de testlanceringen een waarschuwing waren voor Zuid-Korea, dat volgens hem moet stoppen met de aanschaf van moderne wapens. Toen vlogen de Noord-Koreaanse raketten overigens hoger en verder, ze kwamen tot een hoogte van 50 kilometer en landden 600 kilometer verderop. Volgens leider Kim Jong-un ging het vorige week om een nieuwer model dan deze woensdag werd gelanceerd. Volgens Zuid-Korea waren de raketten vergelijkbaar.