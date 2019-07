Nederlandse vleeshandelaar opnieuw opgepakt in Spanje

De beruchte Nederlandse vleeshandelaar Jan F. is vorige week voor de tweede keer gearresteerd in Spanje. F. is al meerdere keren veroordeeld voor betrokkenheid bij paardenvleesfraude. Ditmaal werd hij aangehouden op verzoek van Frankrijk, waar hij eerder dit jaar werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor fraude met paardenvlees, dat hij verkocht als rundvlees.

De 68-jarige F., die door de Spaanse krant El Pais wordt omschreven als ‘de paardenvleeskeizer’, werd gearresteerd door de guardia civil in de Zuid-Spaanse plaats Calp in de provincie Alicante. Frankrijk wil dat hij zijn straf komt uitzitten. Of en wanneer F. precies wordt overgeleverd is onduidelijk. Hij is overgedragen aan het gerechtshof in Madrid, dat hierover een besluit moet nemen.

Kant-en-klaargerechten

Volgens het Franse hof is F. de leider van een bende die paardenvlees uit onder meer Roemenië en Canada als rundvlees verkocht. Zijn bedrijf Draap (het omgekeerde van paard) verwerkte tussen 2012 en 2013 ruim 530.000 kilo paardenvlees als rundvlees in kant-en-klaargerechten die werden verkocht in Zweden, Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Dat terwijl de consument daarvan niet op de hoogte was.

In februari werd de Nederlander door het hooggerechtshof in Parijs veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Tijdens het proces vertrok F. naar Spanje. Daar was hij in 2017 al eens gearresteerd, samen met zestig anderen, in verband met een grootschalig internationaal paardenvleesschandaal. In Spanje bracht hij acht maanden in voorlopige hechtenis door. Die zaak loopt nu nog steeds.

Misdaden tegen volksgezondheid

Justitie in Spanje beschuldigt F. van misdaden tegen de volksgezondheid, omdat zijn bende gestolen en zieke paarden liet slachten voor consumptie. Daarnaast zou hij zich ook schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, dierenmishandeling, het deelnemen aan een criminele organisatie en het witwassen van geld.

In 2012 werd F. in Nederland ook al veroordeeld omdat hij betrokken was bij fraude met paardenvlees. Hij kreeg een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, omdat hij Zuid-Amerikaans paardenvlees verkocht als halal geslacht rundvlees. Die straf zat hij uit.