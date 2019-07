Militair regime Soedan sluit scholen voor onbepaalde tijd

Het militaire regime in Soedan heeft woensdag alle scholen in het land voor onbepaalde tijd gesloten. Dat meldt persbureau AFP. De sluiting is een reactie op grootschalige protesten in het Afrikaanse land na de dood van vijf jonge demonstranten bij een vreedzaam protest in de stad El-Obeid op maandag. Het overleg tussen burgers en leden van de junta dat dinsdag zou plaatsvinden, werd eerder al uitgesteld.

Vier van de vijf jongeren die maandag in El-Obeid omkwamen waren middelbare scholieren. Zij demonstreerden met vele leeftijdsgenoten tegen de prijsverhoging van brood en benzine in Soedan, waarop scherpschutters van een militaire of paramilitaire groepering het vuur zouden hebben geopend. Na de dood riep vakbond SPA op tot meer demonstraties, om de „slachtpartij” in El-Obeid te wreken.

Geen overleg

Siddig Youssef, een van de leiders van de demonstraties, zei na de schietpartij in een verklaring dat hij geen overleg wilde voeren met „degenen die toestaan dat revolutionairen worden neergeschoten”. De onderhandelingen werden daarop stilgelegd. Het militaire regime is sinds april aan de macht in Soedan, nadat president Omar al-Bashir na een machtsperiode van dertig jaar door het leger werd afgezet.

Leiders van de demonstranten en de zittende Militaire Raad waren eerder deze maand nog tot een eerste akkoord gekomen. Daarin is vastgelegd dat militairen en burgers tijdens een overgangsperiode van drie jaar de macht zullen delen. Het overleg dat dinsdag stond gepland, was bedoeld om in te gaan op de details van die overeenkomst.