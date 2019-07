Mexico: aantal migranten aan grens VS daalt met 40 procent

Het aantal migranten dat via Mexico bij de grens met de Verenigde Staten aankwam lag in juli zo’n 40 procent lager dan in mei. Dat heeft de Mexicaanse regering dinsdag bekendgemaakt in aanloop naar nieuwe gesprekken tussen de twee landen over het migratiebeleid begin september. Begin juni zegde Mexico toe om de Nationale Garde aan de grens in te zetten om zo meer migranten aan de grens aan te houden.

In mei meldden zich nog ruim 144.000 voornamelijk Midden-Amerikaanse migranten bij de grens. De voorlopige cijfers voor juli laten een daling tot 87.648 zien, aldus de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard. „Dit is een significante afname”, aldus de minister in een verklaring. Als verklaring daarvoor verwijst hij naar het toegenomen aantal banen, gecreëerd met behulp van Mexicaanse economische steun aan landen in Midden-Amerika.

Mexico beloofde ook meer migranten zelf op te gaan vangen. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde het buurland eerder die maand handelstarieven op te leggen als het de stroom aan migranten niet zou proberen te stoppen. Zo’n 4.700 militairen werken nu volgens de Mexicaanse regering in het grensgebied.

Lees ook: Trump probeert zijn grenscrisis op Mexico af te wentelen

Nog ver boven niveau 2018

Het aantal migranten dat via Mexico naar de VS reist, ligt dit jaar echter ver boven dat van voorgaande jaren, zo blijkt uit maandelijkse cijfers van de Amerikaanse douane. In juli 2018 werden nog geen 40.000 migranten aangehouden of teruggestuurd bij de zuidwestelijke Amerikaanse grens. Een jaar eerder lag dat aantal op ongeveer 25.000. Bovendien is in de zomermaanden jaarlijks een daling te zien. Vanwege de hoge temperaturen maken minder mensen de oversteek in de woestijn.

De Amerikaanse regering wil stoppen met het behandelen van asielaanvragen aan hun zuidwestelijke grens met Mexico. Alleen slachtoffers van ernstige mensenhandel en marteling kunnen volgens de nieuwe regels nog via die weg asiel aanvragen. De rest van de aanvragen moet Mexico voortaan gaan behandelen, zo werd anderhalve week geleden aangekondigd door de Amerikaanse ministeries van Justitie en Binnenlandse Veiligheid.