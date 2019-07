Manusje-van-alles in het zwembad

Stefan van der Kraan (50) is al twaalfenhalf jaar badmeester in Duinrell. Inmiddels doet hij daar ook allerlei andere klusjes bij: hij repareert de kluisjes, maakt de bodem van het zwembad schoon, onderhoudt de glijbanen. „Maar net waar ik die dag voor nodig ben.”

Sinds het buitenbad weer open is, is het soms loeidruk in de zomer. „Geloof me, op een warme dag past daar niemand meer bij.” En natúúrlijk zijn er dan ook wel eens groepjes „baldadige” jongeren, „die expres niet luisteren”. Maar minder leuk maakt dat het nooit, Van der Kraan gaat elke dag met plezier naar zijn werk. „Al vind ik het repareren van de kluisjes voor de afwisseling ook wel leuk – even lekker helemaal alleen.”