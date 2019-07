Hoe agent E6655 vastgoedbaron Ger Vissers complot voedde

„Met Visser.” Nadat zijn thuistelefoon zeven keer overgaat, neemt de voor faillissementsfraude veroordeelde oud-topman van vastgoedconcern Eurocommerce de telefoon op. „Goedenavond”, klinkt het aan de andere kant van de lijn. „Met Annelies.”

De vrouw vertelt Ger Visser dat ze met iets in haar maag zit en dat ze heel lang heeft nagedacht of ze hem wel zou bellen. Ze laat de naam Dik Wessels vallen: de eind 2017 overleden bouwondernemer en derde rijkste Nederlander. Annelies vertelt dat haar man projectontwikkelaar was en hetzelfde is overkomen als Visser.

In 2009 gingen ze voor een project in zee met Wessels, die vanwege zijn goede contacten met de bank en gemeente beloofde financiering en vergunningen te regelen. Maar toen die er niet kwamen, belandde de onderneming in financieel zwaar weer. Uit het niets vroeg Wessels vervolgens in 2011 faillissement van hun bedrijf aan en ging er met het bouwproject vandoor.

„Ja..., ja..., ja...”, zegt Visser met een lichte stemverheffing. Die handelswijze van Wessels is bekend. Visser vraagt of hij Annelies kan ontmoeten. De vrouw aarzelt, maar stemt in als de samenkomst nog diezelfde maandagavond 8 oktober plaatsvindt. Als locatie stelt ze het Van der Valk-hotel voor langs de A1 bij Amersfoort.

Visser neemt zoon Ger junior mee. Om 20.30 uur treffen de drie elkaar bij het afgesproken etablissement en gaan zitten in het restaurantgedeelte aan een hoge lange witte tafel met barkrukken. En daar doet Annelies haar verhaal.

Zuid-Spanje

Twee jaar daarvoor is haar man overleden, mede vanwege het gedoe rond het faillissement van zijn bouwonderneming. Toen Annelies eind 2017 in de media las dat Dik Wessels was gestorven, kwam er een heleboel wrok bij haar naar boven. Nu kwam Wessels er „mee weg”, met wat hij hen had aangedaan.

Annelies verdiepte zich via internet in de man achter bouwconcern VolkerWessels. En zo ontdekte ze het conflict tussen Wessels en Ger Vissers Eurocommerce. Tot het bedrijf in 2012 failliet ging, was Eurocommerce de grootste kantorenbouwer van Nederland, met voor honderden miljoenen aan vastgoed in portefeuille.

Visser werd in 2016 veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en witwassen rond de ondergang van Eurocommerce. Hij vervalste contracten en huurovereenkomsten en schetste zo een vals beeld van hoe het bedrijf ervoor stond, zo oordeelde de rechter. Ook sluisde hij geld en bezittingen weg.

Visser heeft altijd beweerd dat het faillissement het gevolg was van een complot uit de koker van Wessels en verschillende banken, waarschijnlijk met het doel om de honderden miljoenen aan vastgoed voor een spotprijs in handen te krijgen.

In het restaurant langs de A1 doet Annelies een opvallende onthulling die hier nauw verband mee houdt. Ze vertelt namelijk dat Dik Wessels nauwe banden onderhield met de officier van justitie die Ger Visser vervolgde. Annelies heeft dat met eigen ogen gezien tijdens een diner in de zomer van 2010 in Zuid-Spanje. Nabij Estepona schoven zij en haar echtgenoot op uitnodiging van Wessels aan voor een diner. Naast Wessels en twee andere bouwechtparen zit ook officier van justitie Wim Bollen aan tafel. Miljardair Wessels en Bollen kunnen het zeer goed vinden met elkaar, vertelt Annelies.

In het Van der Valk-restaurant omschrijft Visser de informatie die Annelies zojuist op tafel heeft gegooid als van levensbelang voor hem. Schoften, zo typeert hij de officier en Wessels.

Vissers zoon, Ger junior, legt Annelies uit dat haar informatie zijn vader uit de cel kan houden. Zijn vader heeft namelijk hoger beroep aangetekend tegen de 3,5 jaar celstraf die hem is opgelegd vanwege zijn handelswijze rond het Eurocommerce-faillissement. En de informatie van Annelies kan ervoor zorgen dat het Openbaar Ministerie in dat hoger beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

De twee Vissers vragen Annelies om haar verklaring op papier te zetten. Ze zegt dat ze dat niet durft maar erover na zal denken. De drie nemen afscheid.

Megacomplot

Annelies is niet wie ze zegt dat ze is. Ze is een undercoveropsporingsambtenaar van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Bovenstaand verslag van de oktobermaandag komt uit het ‘proces-verbaal stelselmatige informatie inwinning’ dat ze na haar undercoveractie opmaakte en ondertekende met ‘Verbalisant: nummer E6655’. Het is onderdeel van het dossier in strafzaak Maruoka tegen Visser.

Terwijl de gevallen vastgoedondernemer op maandag met E6655 in het Van der Valk-restaurant zit, loopt er namelijk in het geheim al maanden een nieuw strafrechtelijk onderzoek tegen hem. Vijf dagen later wordt Visser thuis in Gorssel gearresteerd wegens verdenking van het op grote schaal vervalsen van documenten.

Uit die documenten, waar NRC mee bekend is, komt een megacomplot naar voren tegen Visser en Eurocommerce. Gespreksverslagen op privébriefpapier van Dik Wessels schetsen bijvoorbeeld gedetailleerd hoe de Twentse miljardair samen met Rabobank en FGH Bank kantoorontwikkelaar Eurocommerce én eigenaar Visser faillissementen in duwde. Naast de banken zouden ook officier van justitie Bollen, curatoren en een rechter-commissaris betrokken zijn bij dat ‘complot’.

Visser zegt dat hij de complotdocumenten in het voorjaar van 2018 in zijn brievenbus aantrof. Vervolgens voegde hij ze als bewijsstukken toe in de civiele rechtszaken tegen de curatoren van zijn persoonlijk faillissement en dat van Eurocommerce. Toen die curatoren daarop aangifte van vervalsing deden, begon justitie het Maruoka-strafonderzoek.

Met Annelies zette de FIOD daarbij ook een betrekkelijk nieuw instrument in. De FIOD heeft pas sinds 1 mei 2018 de wettelijke bevoegdheid om zelf undercoveracties uit te voeren, voorheen mocht alleen de politie dat. Hoe vaak de FIOD sindsdien infiltranten inzette, wil men desgevraagd om „strategische redenen” niet zeggen.

Geloof

De undercoveractie tegen Visser was deze dinsdag een van dé thema’s op de regiezitting in de rechtbank Den Bosch waarbij Vissers advocaten Rosa van Zijl en Krit Zeegers betoogden welke getuigen volgens hen gehoord moeten worden. Zo willen zij Annelies, haar begeleider én de FIOD-teamleider als getuige horen over de undercoveractie die Vissers complottheorie bevestigde.

De advocaten noemden het inzetten van „een vergaand opsporingsmiddel” als een undercoveractie disproportioneel en willen onderzoeken of de rechten van hun cliënt niet zijn geschonden. Te meer omdat Visser vijf dagen na de ontmoeting met Annelies werd gearresteerd en de undercoveractie vanuit dat licht dus weinig zin had. Volgens de advocaten is Annelies in fase 1 van het undercoverwerk blijven steken: vertrouwen winnen.

Opvallend is dat justitie in de strafzaak nog niet de grote ‘smoking gun’ heeft gevonden dat Visser de complotdocumenten zélf heeft gefabriceerd, denk bijvoorbeeld aan eerdere versies op zijn laptop. Huiszoekingen en verhoren terwijl Visser drie maanden in voorlopige hechtenis zat, hebben het OM niet geholpen.

Advocate Van Zijl nam tijdens de regiezitting dinsdag alvast een voorzet op de verdediging tijdens de inhoudelijke behandeling later. Ze omschreef Maruoka als „een bijzondere zaak” en stipte aan dat haar cliënt verdacht wordt documenten te hebben vervalst die zijn verdediging voor het hoger beroep tegen zijn celstraf in de zaak rond het Eurocommerce-faillissement onderstrepen.

Visser roept al jaren – al ver voor het opduiken van de megacomplotdocumenten - dat hij erin geluisd is. Daarom kan volgens Van Zijl in de Maruoka-zaak bovendien geen sprake zijn van het opzettelijk gebruik van vervalste documenten. En daar verdenkt justitie Visser naast het vervalsen óók van. „Als hij in die stukken gelooft, kan opzet niet worden bewezen”, zegt Van Zijl.

Mocht de rechtbank de beschuldiging van het opzettelijk gebruiken van de valse stukken niet nu al van tafel vegen, dan moet alsnog tot in detail het complot rond Wessels, de banken, de curatoren en de officier van justitie worden onderzocht, zo betoogden Vissers advocaten. En daarvoor is het horen van tientallen getuigen nodig.

Tot nog toe is volgens Vissers advocaten nogal eenzijdig onderzoek gedaan naar het megacomplot en de authenticiteit van de volgens justitie vervalste stukken. „Dit is beperkt gebleven tot het aan de vermeende samenzweerders vragen of de aantijgingen aan hun adres juist zijn. Nadat betrokkenen dit zoals verwacht ontkenden, is het onderzoek afgerond.”

Ger Visser (66) was eigenaar en topman van Eurocommerce: de grootste kantorenontwikkelaar van Nederland. Sinds het vastgoedconcern in 2012 ten onder ging, staat Eurocommerce ook te boek als een van de grootste Nederlandse vastgoedfaillissementen ooit. Toen het stof rond het faillissement enigszins was gaan liggen, constateerden de curatoren dat negen banken, de gemeente Almere en bouwondernemer Dik Wessels zo’n 735 miljoen euro van Eurocommerce tegoed hadden. Grootste schuldeiser met bijna 300 miljoen euro was de Rabobank. Eind 2016 werd Visser door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot 3,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte en faillissementsfraude rond Eurocommerce. Justitie vervolgde ook Vissers vrouw, dochter én zoon voor hun rol in de faillissementsfraude rond Eurocommerce en aanverwante bedrijven en vennootschappen. Vissers vrouw en dochter werden vrijgesproken voor hun rol in dit geheel, maar Vissers zoon, Ger junior, werd veroordeeld tot een jaar celstraf. Visser was tevens eigenaar van de succcesvolle paardenspringstal Eurocommerce. Met het paard London en ruiter Gerco Schröder werden twee zilveren medailles op de Olympische Spelen in Londen gewonnen. Vissers zoon heeft volgens de rechtbank ruim 5 miljoen euro onttrokken aan de failliete boedel van de springstal om te voorkomen dat de curatoren de verkoopopbrengsten uit de paardenstal in handen zouden krijgen.