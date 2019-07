‘GGZ-instellingen komen moeilijk van isoleercel af’

Het lukt veertien grote GGZ-instellingen niet om de separeercel voor 1 januari volgend jaar in de ban te doen. In meer dan een kwart van de klinieken nam het aantal patiënten dat werd opgesloten in 2017 juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van Platform Investico voor dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. Investico deed hiertoe een rondgang langs de GGZ-instellingen, waarvan er vier geen reactie gaven, en analyseerde cijfers van het Zorginstituut.

Investico vroeg de instellingen naar de meest recente cijfers. In nog eens 25 procent van de ondervraagde zorginstellingen nam het aantal uren dat patiënten doorbrachten in de isoleercel nauwelijks af. Gemiddeld over alle GGZ-instellingen nam het aantal uren dat werd doorgebracht in de isoleercel tussen 2014 en 2017 wel af, met 9,3 procent, blijkt uit cijfers die zijn verzameld door het RIVM. Het totaal aantal uren dat patiënten apart waren opgesloten was in 2017 371.331.

Tien van de veertien instellingen stellen volgens Investico dat het niet gaat lukken te stoppen met het separeren van patiënten. Ook zou inmiddels door verschillende bestuurders zelfs getwijfeld worden of het überhaupt mogelijk is de maatregel af te schaffen, schrijft Trouw.

Personeelstekort

Er zijn verschillende redenen dat het niet lukt de isoleercel af te schaffen. Het personeelstekort in de GGZ is sinds 2016 verder opgelopen en omdat patiënten met lichtere problematiek tegenwoordig thuis behandeld kunnen worden zitten er in de instellingen meer zware patiënten bij elkaar, wat de druk op het personeel vergroot.

Moeilijke patiënten, die bijvoorbeeld agressief zijn, kunnen worden opgesloten in isoleercellen. Er bestaat al lange tijd kritiek op het gebruik van separeercellen in de GGZ omdat ze psychische klachten kunnen verergeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg overwoog in 2011 een algeheel verbod. In 2016 ondertekenden de grote GGZ-instellingen een manifest om op termijn, voor 2020, de isoleermaatregel af te schaffen. Datzelfde jaar werden de cellen ook „gemoderniseerd”.