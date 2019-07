Omdat we binnenkort naar de Verenigde Staten emigreren, zijn we de abonnementen in Nederland aan het opzeggen. Naar aanleiding van het opzeggen van onze internetprovider volgt een telefoontje.

Of we niet alsnog ons abonnement willen aanhouden. Nadat ik heb uitgelegd dat dat geen optie is omdat we gaan emigreren, volgt de vraag: „Gaat u dan naar het buitenland emigreren?”

