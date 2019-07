Eigen publiek was te duur voor de Nederlandse volleybalsters

Bij bestudering van de nieuwe wereldranglijst, begin dit jaar, vreesde bondscoach Jamie Morrison van het Nederlands vrouwenvolleybalteam al met grote vreze. Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) toch niet in een poule met Italië? Dus wel, bleek kort daarna.

Het werd zelfs erger: Italië blies Nederland als concurrerende kandidaat-organisator compleet weg met een gigantische fee – zeker een miljoen euro, schat Michel Everaert, directeur evenementen van de volleybalbond Nevobo. Zodoende is niet een Nederlandse stad, maar het Siciliaanse Catania de plaats waar Nederland komend weekeinde met Italië, België en Kenia om één plaats bij de Spelen van volgend jaar in Tokio strijdt.

Dat was slikken. Everaert en Morrison gingen aanvankelijk uit van een poule-indeling met Zuid-Korea in plaats van Italië. Vanwege de flauwe Koreaanse interesse voor de organisatie zou binnenhalen van het OKT een makkie zijn, veronderstelden zij. Het bidbook lag klaar, de begroting was rond, wat kon er nog misgaan?

Verrassend tweede bij WK

Herschikking van de wereldranglijst, zo bleek. De verrassende tweede plaats van Italië bij het WK van 2018 in Japan, in combinatie met de vroege uitschakeling van Zuid-Korea en de licht teleurstellende vierde plaats van Nederland, veranderde de rangorde. Volgens het indelingsschema voor OKT’s werd Nederland, nummer zes van de wereldranglijst, als groepshoofd gekoppeld aan nummer zeven. En laat nou Italië die plaats van Zuid-Korea hebben overgenomen.

NRC Sport Elke zondagochtend de beste sportverhalen uit NRC en de rest van de wereld. Inschrijven

Een fikse tegenvaller, erkent Morrison, die bij de Nevobo sterk op thuisvoordeel had aangedrongen. „Maar als het geld er niet is, houdt het op”, verzucht de Amerikaan, die zijn voorbereiding dit seizoen volledig op het OKT heeft afgestemd. Na de duels met België (vrijdag) en Kenia (zaterdag) volgt zondagavond (21.00 uur) tegen Italië de ontknoping.

Bij toernooiwinst is Nederland verzekerd van een plaats in het olympisch toernooi, waarvoor naast organisator Japan nog plek is voor elf landen. Zo niet, dan wacht in januari een extra OKT om één plaats tussen de top-acht van niet geplaatste landen op de Europese ranglijst. Nederland staat daarop tweede, waardoor die achterdeur nu al gegarandeerd is.

Vanwaar die angst voor Italië, een volleyballand dat een beetje was weggezakt en waarvan Nederland tot voor kort weinig had te duchten? Omdat Italië een nieuw, jong, sterk team heeft opgebouwd, met de twintigjarige Paola Egonu als absolute ster. Ter illustratie: Egonu scoorde bij het WK de meeste punten, ruim voor de nummer twee, de Nederlandse Lonneke Sloëtjes: 324 tegen 276.

Sinds zijn vrees werkelijkheid is geworden heeft bondscoach Morrison, naast maatregelen tegen de verwachte hitte in Catania, zijn ploeg deze zomer speciaal voorbereid op de neutralisatie van Egonu. Haar slagenrepertoire is minutieus geanalyseerd en de Nederlands verdediging wordt daarop, dankzij vele intensieve trainingen, grondig ingesteld.

Lees ook: In het volleybal draait alles om de teamprestatie

Meevaller voor mannenteam

De tegenvaller voor de vrouwenploeg veranderde de Nevobo in een meevaller voor het Nederlands mannenteam, dat sinds dit jaar onder leiding staat van de Italiaan Roberto Piazza. Het bidbook van de vrouwen werd gebruikt om het OKT voor de mannen, een week later, naar Ahoy in Rotterdam te halen. Kosten: 800.000 euro, met inbegrip van een verplichte fee voor de internationale volleybalbond FIVB van 500.000 dollar. De begroting is dekkend, verzekert Everaert, mede dankzij een evenementensubsidie van het ministerie van VWS. Hij wil niet bevestigen of het de maximale overheidsbijdrage van 200.000 euro betreft.

Overigens verliep het binnenhalen van dat OKT voor mannen moeiteloos, omdat tegenstanders Verenigde Staten, Zuid-Korea en België geen interesse hadden. Nederland heeft lage verwachtingen van het thuisvoordeel omdat de Verenigde Staten, de nummer drie van het WK, op papier een onoverbrugbare hobbel lijkt. Bij uitschakeling is een plaats bij het continentale OKT in januari nagenoeg zeker. Nederland staat momenteel weliswaar negende op de Europese ranglijst, maar zal dankzij directe plaatsing van een aantal Europese landen doorschuiven naar de geschoonde top-acht.