Broadway-legende Harold Prince (91) overleden

De legendarische Amerikaanse theaterproducent Harold Prince is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Reykjavik. Dat meldt The New York Times. Prince heeft de geschiedenis van Broadway vormgegeven, hij produceerde en regisseerde ‘s werelds bekendste musicals: van West Side Story, Fiddler on the Roof en Phantom of the Opera tot Cabaret, Evita en Sweeney Todd.

Gedurende zijn carrière schreef hij totaal 21 Tony Awards op zijn naam, meer dan ieder ander. De Tony Awards zijn de Oscars van de theaterwereld. In 1955 won hij zijn eerste Tony met The Pajama Game. Daarna produceerde en regisseerde hij tientallen musicals en opera’s. Zijn laatste musical Prince of Broadway was een ode aan zijn eigen carrière.

Ook werkte hij samen met allerlei grootheden uit de muziek- en theaterwereld, zoals de componisten Leonard Bernstein, John Kander en Andrew Loyd Webber en choreografen Bob Fosse, Michael Bennet en Susan Stroman. In 2006 kreeg hij een speciale Tony Award voor zijn bijdrage aan de theaterwereld.

Prince, die werd geboren in New York en was zoon van een beurshandelaar, begon zijn carrière als leerling van de legendarische scenarist George Abbott. Hij sneed met zijn musicals soms ingewikkelde onderwerpen aan, zoals antisemitisme en homohaat. The New York Times schrijft dat hij Broadway weer relevant maakte in tijden dat musicals steeds minder publiek trokken.