Bermbom doodt 18 mensen in passagiersbus Afghanistan

Een passagiersbus in het westen van Afghanistan is woensdagochtend geraakt door een bermbom. Hierbij kwamen zeker achttien mensen om het leven, melden persbureaus AP en AFP. Het is nog niet bekend wie er achter de aanval zat.

De slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen. Het dodental kan nog verder oplopen, zegt de woordvoerder van het Afghaanse district Bala Buluk, in de provincie Farah. Ook raakten er zeker zes mensen gewond.

Vooralsnog is de aanslag niet opgeëist. Er zijn wel Talibanstrijders actief in de regio. Deze terreurorganisatie gebruikt bermbommen om overheidsfunctionarissen en leden van de Afghaanse veiligheidstroepen aan te vallen. Burgers zijn echter al vaker het slachtoffer geworden van deze bommen.

In Bala Buluk wonen naar schatting 100.000 mensen, dit zijn voornamelijk Pathanen en ook Tadzjieken.