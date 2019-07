Baudet kan boodschap bij Jinek verkondigen zonder aan te schuiven

De geit die weggelopen was en niet meer terug wilde komen, kreeg de naam Geert. „Omdat hij niet reaGEERT”, zei de geitenbezitster. Ze was een succesnummer bij de korte tv-fragmenten die Eva Jinek in haar praatshow liet zien. Als kijker vroeg je je af of er meer achter de woordspeling zat: is dit louter een eigenwijze geit of tevens een mascotte voor de nieuwe politiek? Immers: vraag je Geert Wilders wat, dan reageert hij niet (in praatprogramma’s komt hij alleen als het over zijn poes gaat).

Marianne Thieme houdt haar kaken stijf op elkaar en hetzelfde geldt voor Thierry Baudet. Hij was gevraagd om bij Jinek te komen vertellen over zijn voormalig partijgenoot Henk Otten, die hem twee dagen eerder op hetzelfde podium had beschuldigd van een rare omgang met mensen, en verklaarde blij te zijn dat hij van Baudet af was.

Al wie reageert: niet Thierry. Wel had hij een filmpje online geplaatst waarin hij Otten nog eens belastert en de mensen in het land bedankt voor de steun aan zijn FvD. Jinek speelde dat filmpje integraal af zodat Baudet zijn boodschap weer eens over het voetlicht kon plaatsen zonder lastige vragen te hoeven beantwoorden. Het werd becommentarieerd door Gijs Rademaker die de loze inhoud ook niet bekritiseerde maar reageerde met wat opiniepeilingen waaruit bleek dat de Forum-kiezer het óók niet meer wist, maar wél graag feiten willen. Hoe wist hij dat? Het vakje ‘weet niet’ was vaker aangekruist dan normaal.

Feiten hadden het moeilijk op tv dinsdagavond. De vrouwen van kinderdagverblijf Berend Botje, dat niet gevaccineerde kinderen weigert, kregen honderden dreigbrieven, zo vertelden ze bij Jinek. Ze werden met de dood bedreigd, en kregen ook een grote hoeveelheid ziektes toegewenst. Voor gevaccineerde mensen overigens grotendeels ongevaarlijke ziektes.

Feiten hadden het op sociale media ook moeilijk: „Was het niet fair geweest om ook anti-vaxxers aan het woord te laten?” klonk het op Twitter. Jinek had daar gelukkig geen boodschap aan. Het levert spektakel op om mensen die zich door irrationele emoties laten leiden los te laten gaan op wetenschap, maar het is ook gevaarlijk.

Daarvan gaf het praatprogramma Zomer met Art vrijwel tegelijkertijd, hopelijk onbedoeld, een helder voorbeeld. Het ging over lachgas, en er zat een revalidatiearts tegenover Deniz, een enthousiaste gebruiker in een geel hesje, zodat we meteen al wisten dat hij van autoriteit niet veel moest hebben. De arts hield een feitelijk verhaal over de gevolgen van zuurstofgebrek voor de hersenen van adolescenten, waarop Deniz reageerde door een ballonnetje lachgas tot zich te nemen, te betogen dat je van bier in je broek ging plassen, om daarna een slok bier te nemen, uitleggend dat hij nog steeds zeer goed in staat was om helder te communiceren, waarna hij de vraag eerst negeerde en vervolgens verkeerd begreep, waarna hij verklaarde dat hij mee zou doen aan de vólgende burgemeesterverkiezingen in Amsterdam.

De blik in de ogen van de arts zat ergens tussen ontzetting en verbazing in, en gastheer Art Rooijakkers bleef vriendelijk lachen, zoals hij de hele uitzending vriendelijk lachte zonder veel kritische vragen te stellen. Het had zo’n goed idee geleken: feitelijke sombermans tegenover jeugdige onbezonnenheid.

Ondertussen resoneerde de geit nog even na bij Jinek. Harrie Jekkers, die op Ibiza eindelijk het gevoel had gekregen dat hij zichzelf kon redden, vertelde hoe geweldig het daar was. Je had er zelfs geitenyoga. Jekkers zat er om een zaal vol te krijgen. Hij was de enige die eerlijk uitkwam voor zijn agenda.