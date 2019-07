Aanklacht tegen voormalig Audi-topman Stadler wegens rol in dieselfraude

De oud-topman van Audi, Rupert Stadler, is woensdag in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de aanklager was Stadler sinds september 2015 op de hoogte van softwaremanipulaties waardoor de uitstoot van bepaalde dieselmotoren in Volkswagen- en Audi-modellen lager leek dan hij was, en voorkwam hij niet dat de auto’s werden verkocht. Hij wordt verdacht van bedrog, indirecte betrokkenheid bij het verstrekken van valse certificaten en van strafbare reclame.

Behalve Stadler werden woensdag nog drie verdachten in de zaak aangeklaagd. Het gaat om een oud-manager bij Audi en Porsche, Wolfgang Hatz, en twee ingenieurs. De mannen worden verdacht van het gebruiken van de frauduleuze software bij het ontwikkelen van de motoren voor auto’s van Audi, Volkswagen en Porsche. Deze zaak draait om ongeveer 251.000 Audi’s, 112.000 Porsches en 71.500 Volkswagens die verkocht werden in Europa en de Verenigde Staten. Audi en Porsche zijn onderdeel van de Volkswagen Groep en de technologie werd gebruikt voor meerdere auto’s in de Volkswagen-groep.

In een reactie zegt Audi dat het in het belang van alle werknemers, aandeelhouders en het bedrijf is dat alles dat tot de dieselcrisis leidde juridisch wordt opgehelderd. Tot die tijd geldt dat de gedaagden onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen, zei de Audi-woordvoerder tegen Reuters.

Stadler werd in juni 2018 gearresteerd op verdenking van fraude in het dieselschandaal. In oktober werd hij uit zijn functie als Audi-topman ontslagen, omdat hij deze rol vanwege zijn detentie niet kon vervullen. Eind oktober werd kwam Stadler op borgtocht vrij.

Sjoemelen met emissietests

In 2015 gaf Volkswagen toe te hebben gesjoemeld met de emissietests waardoor de uitstoot van bepaalde dieselmotoren lager leek dan hij was, en aan de milieueisen voldeed. Er zijn daarop verschillende zaken aangespannen tegen Volkswagen. Het bedrijf kreeg vorig jaar een boete van 1 miljard euro opgelegd in Duitsland. In de VS betaalde Volkswagen al meer dan 30 miljard aan boetes en schikkingen. Afgelopen voorjaar werd de baas van Volkswagen veroordeeld voor fraude. Porsche kreeg in mei een half miljard boete opgelegd voor zijn rol in het dieselschandaal.