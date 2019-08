De Franse camping: flop of feestje?

Half leeg

Na een jaar lang ondankbaar zwoegen voor de baas is het dan eindelijk zover. Het is vakantie. Na twee dagen met je gezin in een zweterige auto met het laatste album van Kinderen voor Kinderen op repeat ben je kapot. Maar je bent er: in Zuid-Frankrijk. Duizend kilometer rijden voor wat bossen, een meertje en Franse arrogante eikels.

Onbegrijpelijk.

Jullie plek op de camping blijkt vlak naast het sanitair te zijn: je hoort de drollen bijna vallen. Natuurlijk staat het vol met Nederlanders: het type mensen waar je thuis met een grote boog omheen loopt. Iedereen kijkt mee hoe jullie de tent opzetten en hoe jullie daar – uiteraard – ruzie over krijgen. Dankzij bemoeienis van de betweterige buurman duurt het allemaal nog langer. Intussen spelen jullie kinderen met zijn kinderen en dat lijken ze nog leuk te vinden ook. Dus jullie zijn tot elkaar veroordeeld.

Op een campinggasje kook je een karige studentenhap, die jullie eten van plastic bordjes. ’s Avonds komen die vreselijke buren langs met een flesje goedkope, zoete bocht. Om hun bezoek enigszins dragelijk te maken, zet je het op een zuipen. Gênant dronken en lek gestoken door de muggen rol je uiteindelijk je tent in. Maar slapen lukt niet op dat flinterdunne matrasje in die veel te krappe slaapzak. De dreunende beat van de campingdisco helpt ook niet. De volgende ochtend word je gebroken wakker, met een gemene kater.

Nog 3 weken. Dat houd je nooit vol.

Half vol

Na een productieve periode van investeren in je carrière is het tijd voor quality time met je gezin: het is vakantie!

Na twee dagen liedjes zingen en spelletjes doen in de auto zijn jullie er al: zo’n rit naar Zuid-Frankrijk vliegt voorbij. Je bent een beetje moe, maar voldaan. Die prachtige bossen, dat schitterende meer en die Franse joie de vivre zijn de rit dubbel en dwars waard!

Jullie plek op de camping blijkt vlak naast het sanitair te zijn: superhandig als je nodig moet! Natuurlijk staat het vol met Nederlanders: veel vriendjes en vriendinnetjes voor de kinderen dus. Iedereen kijkt mee hoe jullie de tent opzetten. Als jullie hulp nodig hebben, komt de buurman met een gouden tip, waardoor de tent nog nooit zo strak gestaan heeft. Intussen spelen jullie kinderen met zijn kinderen, dus ook dat is geregeld: daar hebben jullie de rest van de tijd geen omkijken naar.

Op een campinggasje kook je een simpele maaltijd, die fantastisch smaakt in de buitenlucht. ’s Avonds komen de buren langs met een flesje wijn van een boertje uit de regio. Het is veel te gezellig en daarom drink je misschien net iets te veel. Aangeschoten rol je uiteindelijk je tent in. Daar, in je knusse nestje buiten bereik van de muggen, mijmer je nog wat na, door een laagje canvas gescheiden van de sterrenhemel. Tevreden luister je naar de geluiden van de camping. De volgende ochtend word je redelijk fris wakker, de kater valt mee.

Nog 3 weken. Hier was je zo aan toe.