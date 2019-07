Weinig kans op doorbraak in handelsbesprekingen

De verwachtingen waren al niet hooggespannen bij de hervatting van de handelsbesprekingen tussen de VS en China dinsdag, maar president Trump ondermijnde met een paar tweets in de ochtend de laatste hoop op een doorbraak. Hij waarschuwde op Twitter dat de Chinezen lijken te wachten op de overwinning van een Democratische kandidaat bij de presidentsverkiezingen in 2020.

„Maar het probleem is dat als zij daarop wachten en als ik dan win, de deal die zij krijgen veel strenger zal zijn dan waar we nu over onderhandelen, of dat er zelfs helemaal geen deal zal komen”, schreef Trump op Twitter.

Hij klaagde ook dat China nog niet meer landbouwproducten zoals sojabonen uit de VS importeert, terwijl dat wel beloofd is door de Chinezen. „Dat is het probleem met China, ze komen niet door”, aldus Trump.

De gesprekken die in Shanghai worden gehouden zijn de eerste na het overleg tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping tijdens de G20 in Osaka vorige maand. Daarin kwamen zij overeen de vastgelopen gesprekken weer op te pakken. Van China werd verwacht dat het daarna meer landbouwproducten zou importeren. De VS zouden voorlopig niet het dreigement uitvoeren om tarieven verder te verhogen en zouden de druk op Amerikaanse bedrijven verlichten om niet langer aan het Chinese technologieconcern Huawei te leveren.

Het handelsconflict tussen de VS en China duurt nu ruim een jaar, waarbij aan beide kanten de importtarieven steeds verder zijn opgeschroefd. Voor de nieuwe onderhandelingsronde zijn de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsvertegenwoordiger Robert Ligththizer in Shanghai.

China meent aan de belofte in Osaka te hebben voldaan om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Miljoenen tonnen Amerikaanse sojabonen zouden sinds 19 juli zijn verscheept, meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua zondag. Volgens Xinhua zouden veel Chinese bedrijven informatie bij Amerikaanse leveranciers hebben ingewonnen over het aankopen van producten als sojabonen, katoen, varkensvlees en de graansoort sorghum.

China dringt aan op verder opheffen van beperkingen op de levering van onder andere computerchips aan Huawei. De omzet van het bedrijf wordt nog niet geraakt door de sancties. Dinsdag maakte Huawei een omzetgroei van 23 procent in het eerste halfjaar bekend. Bestuursvoorzitter Liang Hua zei daarbij dat Huawei de gevolgen wel voelt. „Die kunnen de snelheid waarmee we groeien op korte termijn beïnvloeden.”

Na de uitlatingen van Trump openden de beurzen in New York lager. Later op de dag herstelden ze zich weer, ook vanwege de verwachtingen dat de Fed woensdag de rente zal verlagen. In Shanghai worden woensdag de gesprekken tussen de Amerikaanse en Chinese delegatie voortgezet.