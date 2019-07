Onze kleindochter van vijf ziet bij het logeerbed een weegschaal staan. Ze wijst ernaar en vraagt of ze daarop mag gaan staan. Natuurlijk mag dat. Maar ik vraag wel of ze ook weet wat het is. „Ja”, dat weet ze wel, zegt ze. „Een kilometer.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 juli 2019