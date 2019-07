Uitgewezen asielzoeker veroordeeld in thuisland Azerbajdzjan

Een 32-jarige door Nederland uitgewezen asielzoeker is op 11 juli, twee dagen na zijn terugkomst in geboorteland Azerbajdzjan, gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig dagen. Dat blijkt uit het vonnis dat NRC heeft ingezien. Amnesty International en VluchtelingenWerk hebben het „sterke vermoeden” dat Natig Isbatov, die zich op sociale media uitsprak tegen het Azerbajdzjaanse regime, om politieke redenen vervolgd is. VluchtelingenWerk vreest dat Isbatov in de gevangenis gemarteld wordt en roept Nederland op de arrestatie te onderzoeken. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt uitzetting „naar een land waar een persoon een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing”. De IND zegt desgevraagd niet in te gaan op individuele casuïstiek, maar elk asielverzoek „op zijn eigen merites” te beoordelen.

Het vonnis tegen Isbatov is gebaseerd op verklaringen van de politie. Agenten zouden hem hebben aangesproken omdat hij op straat „schreeuwde” en „schold”. Isbatov zelf zegt zonder reden gearresteerd te zijn.

Volgens VluchtelingenWerk heeft de Azerbajdzjaanse justitie hoogstwaarschijnlijk een „valse aanklacht” ingezet om Isbatov te straffen voor zijn activisme. Azerbajdzjan vervolgt volgens de organisatie steeds vaker activisten en kritische journalisten. Dit gebeurt overwegend met inzet van wetsartikel 535.1. Dit artikel stelt verzet tegen politieagenten strafbaar.

Hoe het Isbatov vergaat, is niet duidelijk. Hij mag wekelijks twee minuten met zijn moeder praten, maar zou niet vrijuit kunnen spreken. Volgens onder meer een commissie van de Raad van Europa worden gevangenen in Azerbajdzjan „systematisch” gemarteld.

In 2017 gevlucht

Isbatov vluchtte begin 2017 met zijn broer Anar Bayramov naar Nederland. Zij zouden in Azerbajdzjan zijn vastgezet en mishandeld, naar eigen zeggen omdat Bayramov kritische artikelen publiceerde over het regime. Isbatov, die monteur bij een telecombedrijf was, werd in Nederland politiek actief. Op sociale media plaatste hij kritische posts over de regering.

Lees ook dit vragenstuk: Martelingen zijn er ‘systematisch’ en ‘endemisch’

Isbatov en zijn vrouw waren volgens Bayramov als de dood opgepakt te worden. Toen ze in Nederland hoorden dat zij terug moesten, slikte Isbatovs vrouw afwasmiddel in om de uitzetting uit te stellen, zegt Bayramov. Isbatov regelde toen dat hij, zijn vrouw en twee kinderen zelf naar Azerbajdzjan konden vertrekken. Hij hoopte zo te voorkomen bij aankomst opgewacht te worden door de politie, aldus zijn broer. „Waarom zou hij zich nu dan ineens zo opvallend gedragen?”

Volgens VluchtelingenWerk moet Nederland voorzichtiger zijn met asielaanvragen van journalisten en activisten omdat zij moeilijk „harde bewijzen” kunnen tonen van vervolging of mishandeling. „In de praktijk wordt de lat zo hoog gelegd dat het voor veel vluchtelingen vrijwel onmogelijk is bescherming te krijgen”, zegt een woordvoerder. De organisatie pleit voor een tijdelijke uitzetstop voor politieke vluchtelingen uit Azerbajdzjan en voor onderzoek naar toetsing door de IND.