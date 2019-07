Tweede arrestatie voor diefstal van half miljoen euro van Zeeuws festival

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij diefstal van de dagopbrengst van het Zeeuwse festival Hrieps. In mei werd zo’n half miljoen euro gestolen uit een huis in Grijpskerke. Afgelopen zondag werd een 22-jarige man uit Goes opgepakt, een week eerder werd een 20-jarige vrouw uit dezelfde stad aangehouden.

De rechter-commissaris besloot vrijdag dat de vrouw twee weken langer in voorlopige hechtenis blijft.

In de nacht van 11 op 12 mei gooiden drie mannen een steen door de voordeur van het ouderlijk huis van festivalorganisator Hugo Kramer. Amper een kwartier eerder had Kramer de omzet daarheen gebracht. Wegens een pinstoring kon er die dag alleen met cash worden betaald.

De dieven namen de hele dagomzet mee en vertrokken vervolgens in een witte en een grijze auto, schrijft Omroep Zeeland.

Kramer noemt de roof tegenover Omroep Zeeland „een catastrofe”. Het is niet bekend waar het geld nu is. De politie deed eerder al huiszoekingen en sluit meerdere arrestaties niet uit.