Treinduwer Frankfurt werd al dagenlang gezocht door Zwitserland

De man die maandag in Frankfurt een 8-jarige jongen gedood zou hebben door hem voor een binnenkomende trein te duwen, werd al dagen gezocht door de Zwitserse politie. De 40-jarige Eritrese vluchteling, die sinds 2006 in Zwitserland woont, had donderdag in het kanton Zürich zijn buurvrouw ernstig bedreigd met een mes, geprobeerd haar te wurgen en haar opgesloten in haar huis.

Dat hebben de Duitse autoriteiten dinsdagmiddag op een persconferentie bekendgemaakt. Duitsland is diep geschokt door de gewelddaad, waarbij de jongen om het leven kwam, en discussieert nu over extra veiligheidsmaatregelen op stations.

Ook is het debat over de vluchtelingenpolitiek weer opgelaaid. Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer heeft zijn vakantie in verband met de zaak onderbroken.

De dader, die achter een pilaar had gestaan, duwde eerst de moeder van de jongen op het spoor. Zij wist aan de binnenrijdende ICE-trein te ontkomen door te rollen naar het volgende spoor. Haar zoon die daarna werd geduwd werd meteen fataal geraakt door de trein.

De man probeerde ook nog een 78-jarige vrouw op het spoor te duwen, maar die wist overeind te blijven en kwam er met een lichte verwonding aan haar schouder en een shock vanaf. De Eritreër vluchtte te voet, werd achtervolgd door omstanders en kon snel opgepakt worden door de politie. Hij wordt verdacht van moord en twee pogingen tot moord.

Tot voor kort gold hij in Zwitserland als voorbeeldig geïntegreerd, meldde Seehofer dinsdagmiddag. Hij was getrouwd, vader van drie kinderen en had een baan. Hij stond in Zwitserland onder psychiatrische behandeling, meldde de Zwitserse politie. Die gaat niet uit van een ideologisch motief. De man is christelijk-orthodox.

Omdat hij in Zwitserland asiel heeft gekregen en een langdurige verblijfsvergunning had, is hij Duitsland niet illegaal binnengekomen, benadrukte de minister. Hij zei de gruwelijke gebeurtenis daarom uitdrukkelijk van de vluchtelingenpolitiek te willen scheiden.

Voor zover bekend is de man aan de Zwitsers-Duitse grens niet gecontroleerd. Hoe dan ook was hij noch bij de Duitse politie nóch bij Europese databanken aangemeld als een gezochte persoon, zei de Duitse politiechef Dieter Romann op de persconferentie.

De schrik in Duitsland was extra groot om dat een week eerder, op 21 juli, zich een vergelijkbaar drama had afgespeeld op het station van Voerde, in Noordrijn-Westfalen. Daar kwam een 34-jarige vrouw om, nadat ook zij door een haar onbekende man voor een trein was geduwd. Die man, die eveneens kon worden gearresteerd, bleek een in Duitsland geboren Kosovaarse Serviër te zijn.

Cultuurstrijd laait op

Het nieuws over de gruwelijke moord in Frankfurt was maandag nog maar amper tot Duitsland doorgedrongen, of de cultuurstrijd barstte los. Volgens tegenstanders van de migratiepolitiek van bondskanselier Merkel was opnieuw bewezen aan welke gevaren het land wordt blootgesteld door de toelating van asielzoekers.

„Wat moet er nog meer gebeuren?”, twitterde Alice Weidel, fractievoorzitter van de anti-immigratiepartij AfD in de bondsdag. „Bescherm eindelijk de burgers van het land in plaats van de grenzeloze welkomscultuur.”

Justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er een verband bestaat met de vermoedelijk racistische moordaanslag, een week eerder, op een Eritreër in Wächtersbach, eveneens in Hessen. De Eritreër werd op klaarlichte dag vanuit een auto in zijn buik geschoten, door een man met extreem-rechtse sympathieën. De dader had zijn daad kort daarvoor in zijn stamkroeg aangekondigd.

Van linkse zijde liep op sociale media de verontwaardiging hoog op: waar was de rechtse woede bij de rechtse moordaanslag in Wächtersbach. En bij de moord, enkele weken eerder, op CDU-politicus Walter Lübcke, ook door een dader met extreem-rechtse sympathieën?

Seehofer zegde toe met zijn kabinetscollega van verkeer en de spoorwegen te gaan overleggen over maatregelen om stations en perrons beter te beveiligen. Als mensen tegenwerpen dat dat miljoen kost en we het daarom niet kunnen doen, aldus de minister, „dan is dat geen argument”.

Dit artikel is kort na publicatie geactualiseerd.