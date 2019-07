Politieonderzoek naar misbruikbeschuldigingen Neymar stopgezet

De Braziliaanse politie heeft het onderzoek naar de beschuldigingen van verkrachting door voetballer Neymar stopgezet vanwege een gebrek aan bewijs. De kans dat er een strafzaak komt tegen de topvoetballer is hiermee kleiner, maar nog wel aanwezig. Het politieonderzoek wordt dinsdag overhandigd aan het OM in São Paulo, aldus de Braziliaanse krant Folha de S.Paulo.

Eind mei opende de politie een onderzoek naar Neymar da Silva Santos Júnior. Een Braziliaanse vrouw beschuldigde hem van verkrachting tijdens een ontmoeting in Parijs. Ze zouden elkaar via Instagram hebben leren kennen, waarna Neymar haar uitnodigde in een hotel. Volgens de vrouw was de voetballer dronken en agressief toen hij haar verkrachtte.

De verklaringen van de Braziliaanse vrouw die aangifte deed bevatten volgens het politie-onderzoek veel tegenstrijdigheden. Ook concludeert de politie dat er geen bewijs is gevonden voor de verkrachting. Het is nu aan het OM om te beslissen Neymar wel of niet verder te vervolgen in een strafzaak.

Neymar ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij het slachtoffer is van een poging tot afpersing. Hij maakte onder meer een WhatsApp-gesprek tussen hun twee openbaar waarin zij erotische foto’s van zichzelf deelde.